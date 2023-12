Suicide Squad: Kill the Justice League – Alles zu Release, Story, Gameplay und was ihr wissen müsst

Der Anti-Superhelden-Kracher Suicide Squad: Kill the Justice League lässt euch mit einer Bande von Superschurken Metropolis aufmischen. Erfahrt hier alles zum Spiel.

Was ist das überhaupt für ein Spiel? Suicide Squad: Kill the Justice League ist ein spektakuläres Action-Game aus dem DC-Universum und stammt vom Entwicklerstudio Rocksteady. Dieses Mal spielt ihr aber keine Helden, wie Batman oder Wonder Woman, sondern es sind die sonst im Superknast Arkham eingekerkerten Schurken am Start. Denn die strahlenden Helden der Justice League sind leider nicht mehr tragbar und müssen weg.

Suicide Squad ist ein spektakuläres Action-Adventure, in dem ihr die Spielwelt – dieses Mal Metropolis – erkundet (und verwüstet) sowie dabei Gegner umhaut. Im Laufe der Story trefft ihr dann auf die neuen “Schurken” aus der Justice League sowie der geheimen Macht hinter dem ganzen Chaos.

Wichtige und kurze Fakten zum Spiel

Kann ich das alleine spielen? Wie der Name schon sagt, ist die Suicide Squad ein Team. Ihr seid also immer mit den anderen drei Mitgliedern unterwegs. Die restlichen Teammitglieder werden dann wahlweise im Koop-Modus von euren Kumpels gespielt oder ihr zockt alleine. Dann übernimmt die KI die anderen Antihelden.

Ihr seid also nicht auf menschliche Mitspieler angewiesen, wenn ihr nur alleine spielen wollt und könnt Suicide Squad: Kill the Justice League vollständig alleine spielen.

Wann ist der Release? Wenn euch die Idee einer irren Schurkentruppe gefällt, die in Ermangelung von Alternativen sowohl die früheren Helden, als auch deren geheimen Oberboss umnieten soll, dann braucht ihr nicht mehr lange zu warten.

Denn schon am 2. Februar 2024 erscheint Suicide Squad: Kill the Justice League für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X und S. Suicide Squad wird als Full-Service-Game erscheinen und nach und nach weitere Inhalte bieten. Ihr kommt also so schnell nicht mehr aus Metropolis heraus!

Hier gibt’s noch mehr zu Suicide Squad: Kill the Justice League

Bis zum Release von Suicide Squad gibt’s hier noch weitere spannende Artikel zum Spiel, seiner Story und den Hintergründen. Schaut also regelmäßig vorbei.

Tötet die Superhelden! – Die Story von Suicide Squad: Kill the Justice League

Das ist die Story: Aber warum muss die Justice League jetzt sterben? Das waren doch immer die Guten? Leider lief es für Superman und Co. eben nicht gut, denn schon zum Spielbeginn fangen die einst strahlenden Helden an, wahllos Leute umzubringen. Dahinter steckt der außerirdische Superschurke Brainiac, der mit seinen Legionen Metropolis überfällt und die edlen Helden der Liga kurzerhand via Gehirnwäsche zu seinen Marionetten macht.

Nur Wonder Woman scheint immun gegen diese Gedankenkontrolle zu sein, doch auch sie findet keine andere Lösung, als dass die früheren Helden sterben müssen, um sie Brainiacs Kontrolle zu entziehen.

Wenn jedoch keine Helden mehr da sind, um diesen Job zu erledigen, müssen halt die Schurken ran. Daher lässt die skrupellose Regierungsagentin Amada Waller kurzerhand die übelsten Verbrecher aus dem Superknast Arkham frei, um die Justice League zu bezwingen und Brainiac zu stoppen. Einer muss es ja machen!

Die Helden des Spiels

Für ihr Dream-Team an Superschurken aka “Suicide Squad” hat Amanda Waller eine feine Auswahl getroffen. Im Spiel könnt ihr wahlweise in die Rolle des irren Spaßvogels Harley Quinn, des ultracoolen Scharfschützen Deadshot, des abgehalfterten Australiers Captain Boomerang oder des einfältigen Kraftprotzes King Shark schlüpfen.

Jeder dieser vier Charaktere hat andere Skills und Eigenschaften und spielt sich somit unterschiedlich. Ihr könnt auch im Spiel jederzeit den Charakter wechseln oder im Koop mit Freunden zusammen spielen.

Das ist Harley Quinn

Harley Quinn ist eine durchgedrehte Anarchistin, die nie die Klappe hält und nichts ernst nimmt. Im Kampf verlässt sie sich auf Akrobatik, einen Baseballschläger sowie allerlei Schusswaffen.

Das ist King Shark

Dieses groteske Monster ist ein humanoider Haifisch. Er ist der einzige im Team, der wirklich einen übernatürlichen Hintergrund hat und von seinem Volk als eine Art Gott verehrt wird. King Shark ist klüger als er aussieht, er ist aber auch leichtgläubig und naiv.

Doch wenn man ihn einmal loslässt, haut er mit seiner enormen Stärke alles zu Klump. Außerdem kann er problemlos Dutzende von Metern weit springen und massiven Schaden wegstecken. King Shark ist einer der wenigen Schurken, der es mit Superman aufnehmen kann.

Das ist Captain Boomerang

Captain Boomerang ist ein verwahrloster Schurke aus Australien, der vor allem Flash nicht ausstehen kann und gegen ihn auf Rache sinnt. Captain Boomerang sieht zwar schäbig und abgeranzt aus, hat aber dennoch einiges drauf.

Er ist sehr geschickt, kennt sich mit allerhand Waffen aus und treibt seine Gegner mit seinem nervigen Verhalten zur Weißglut. Und freilich dürfen die rasiermesserscharfen Bumerangs nicht fehlen, mit denen er besonders coole Moves draufhat.

Das ist Deadshot

Deadshot ist ein tödlicher Scharfschütze, der keine Gnade kennt und niemals daneben schießt. Er hat ein praktisches Jetpack, mit dem er schnell die Position verändern kann. So kommt er schnell und unkompliziert auch an entlegene Orte, um von dort aus Gegner aus der Distanz auszuschalten.

Kommt er hingegen ins Getümmel, verlässt sich Deadshot auf ein veritables Arsenal von weiteren Schusswaffen. Deadshots Erzfeind ist Green Lantern und er freut sich schon auf dessen Ableben.

Diese “Schurken” bekämpft ihr

Wenn die einstigen Schurken zu Helden werden, sind die bisherigen Helden jetzt die Schurken. Daher erwarten euch altbekannte und womöglich liebgewonnene Figuren wie Superman, Green Lantern und The Flash als grausame Gegner. Denn unter der Kontrolle von Brainiac, dem wahren Oberschurken des Spiels, lassen die einstigen Helden mächtig die Sau raus und kennen keine Gnade.

So sieht man in einem Trailer, wie der sonst so edelmütige Superman einfach mal mit voller Absicht einen Hubschrauberpiloten mit seinem Laserblick vom Himmel holt. Einfach so, weil er’s kann. Das schockt sogar die abgebrühten Killer von der Suicide Squad.

Einzig Wonder Woman scheint bisher von Brainiacs Gehirnwäsche verschont geblieben zu sein. Sogar Batman scheint jetzt als finsterer Rächer gnadenlos Leute umzubringen, wie jüngst im Batman-Reveal offenbart wurde.

Es erwartet euch also eine höchst spannende Story im DC-Universum, die sicherlich noch die ein oder andere harte Wendung nehmen wird.

Suicide Squad: Kill the Justice League erscheint am 2. Februar 2024. Wenn euch die Anti-Superhelden-Sause überzeugt hat, dann wartet nicht länger: Bestellt hier Suicide Squad: Kill the Justice League vor und seid sofort dabei, wenn es im Februar losgeht!