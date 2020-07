Der Corona-Lockdown treibt seltsame Blüten. Eine Stripperin aus Texas weicht auf Animal Crossing: New Horizons aus, weil die Strip-Clubs geschlossen wurden. Dort, auf der Insel, ist alles ein wenig anders, aber manches ist gleich: Männer zahlen für ihre Gesellschaft. Die Frau sagt, sie hat schon Milliarden an Sternis geschenkt bekommen, zusätzlich zu den US-Dollars, die sie für Besuche nimmt.

Um sie geht es: Die US-Seite Kotaku hat mit einer 24-jährigen Frau aus Houston, Texas, gesprochen. Die arbeitet eigentlich als Camgirl und Stripperin. Doch in der Corona-Krise kann sie ihre Schichten in einem Strip-Club nicht länger abreißen, daher suchte sie eine Ersatzbeschäftigung.

Einer ihrer treuesten Fans schenkt ihr eine Nintendo Switch Lite und Animal Crossing: New Horizons. Und sie hat ein neues Betätigungsfeld und Hobby gefunden.

Animal Crossing ist kein Spiel, bei dem Sex im Vordergrund steht.

Das ist das Geschäftsmodell: Die Stripperin sagt, sie nimmt 20$, um Spieler für 30 Minuten auf ihre Insel in Animal Crossing einzuladen. Das Geld wird etwa über PayPal überwiesen.

„Das war nicht die Art von Sex-Arbeit, von der ich je dachte, dass ich sie mal ausübe.“

Sobald sie auf Twitter verkündete, sie spiele jetzt Animal Crossing kamen Kunden und sagten ihr, sie würden bezahlen, wenn sie mit ihr spielen dürfen.

Es läuft so ab, dass die Leute Kontakt zu ihr über Social Media aufnehmen und sie gemeinsam Zeit auf der Insel verbringen. Dabei haben die Kunden die Möglichkeit, die Stripperin live über den Camgirl-Service in einem „Private Room“ zu beobachten. Die spielt vor Kamera in ihrer normalen Stripperin-Arbeitskleidung und sagt, sie drückt mit ihren Stilettos auch gerne auf der Nintendo Switch rum, wenn das den Kunden anmacht.

Neue Website E-Girl lässt euch Frauen mieten, die mit euch MMOs spielen

Milliarde von Sternis auf der Bank – es ist lächerlich

Geht es da nur um Sex? Allerdings hält die aufreizende Kleidung die Kunden offenbar nicht davon ab, Animal Crossing zu spielen.

„Sie sehen mich und wir reden. Aber sie laufen über die Insel und bewässern meine Blumen und bringen mir Geschenke.“

Nach gemeinsamen Momenten sind viele Männer offenbar in Spendierlaune.

Neben den 20$, die Männer für eine halbe Stunde abdrücken, haben viele Spieler auch das Bedürfnis, der Stripperin in Animal Crossing Geschenke zu machen und legen sich da voll ins Zeug. Die Kunden geben wahnsinnig gerne Trinkgeld:

„Ich hab so viele seltene Gegenstände. Ich habe eine Menge Sternfragmente. Ich habe eine Milliarde Sternis auf der Bank. Es ist lächerlich. Der schwerste Teil des Spiels ist es, Inseln zu finden, die einen guten Preis für Rüben zahlen, aber diese Jungs erledigen die ganze Arbeit, so eine Insel zu finden, für mich … Ich verlange gar nicht, dass sie mir ein Trinkgeld dalassen, aber normale Leute geben einander alles in Animal Crossing. Das ist einfach diese Art von Spiel, es ist dieses Umfeld.“

Da freut sich jemand über seinen Reichtum.

Schwer sexy zu sein, wenn man Käfer jagt

Ob’s für die Männer eher ums gemeinsame Spielen oder eher um die sexuellen Reize der Frau geht, ist schwer zu sagen. Die Stripperin findet: Es ist schwer über die Maßen sexy zu sein, wenn sie und der Kunde über die Insel laufen und Käfer fangen oder Fossilien ausbuddeln. Normalerweise, wenn sie mit Kunden im Privat-Chat zusammen ist, zieht sie sich nackt aus, doch die Zeit auf der Insel in Animal Crossing sei mehr wie ein Date.

Die geschäftstüchtige Stripperin überlegt ihr Geschäftsmodell aus Strippen und Gaming auszubauen. Kunden haben sie schon gefragt, ob sie auch Mario Kart spielt.

Animal Crossing lässt sich als eine Art MMO spielen.

Viele spielen in der Corona-Quarantäne Animal Crossing: New Horizons. Das ist offenbar das ideale Gegenprogramm zur tristen Realität. Auch unsere Autorin Larissa Then entdeckte Animal Crossing für sich und spielte es als eine Art MMO:

Während der Quarantäne spiele ich Animal Crossing – und das als MMO