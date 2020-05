Wann ist die Nintendo Switch wieder verfügbar? Auf diese Frage gibt es noch keine genaue Antwort, aber ihr könnt sie nun bestellen. Wir zeigen euch wo.

Durch die Coronakrise ist die Nintendo Switch zu einer äußerst beliebten Konsole geworden und ist mittlerweile restlos ausverkauft. Nintendo arbeitet daran die Konsole wieder anbieten zu können und entsprechend gibt es nun erste Verfügbarkeiten, um sie zumindest zu bestellen.

Wer eine Nintendo Switch möchte, sollte auf jeden Fall auf die Möglichkeit zurückgreifen diese nun zu bestellen. Andere Angebote von Dritten oder auf ebay verlangen für die 330 Euro Konsole teilweise bis zu 700 Euro. Solltet ihr ein wenig warten können, spart ihr damit einiges an Geld.

Nintendo Switch bei OTTO kaufen

Wieder bestellbar: Bei OTTO könnt ihr die Nintendo Switch zusammen mit einem Spiel oder ohne kaufen. Der Händler gibt aktuell Ende Juni 2020 als voraussichtliches Lieferdatum an. Es handelt sich jeweils um die neue Edition der Nintendo Switch mit der längeren Akkulaufzeit.

Nintendo Switch bei Saturn kaufen

Je nach Markt verfügbar: Saturn bietet die Nintendo Switch in ausgewählten Märkten an. Ihr könnt sie also kaufen, wenn sie in einem Markt in eurer Nähe vorrätig ist und könnt sie dort dann abholen. Saturn hat bei der Switch derzeit den Preis um 10 Euro gegenüber dem UVP erhöht.

Die Nintendo Switch könnt ihr am TV und als Handheld nutzen.

Ring Fit Adventure & Nintendo Switch Lite kaufen

Ebenfalls bei OTTO könnt ihr euch das Fitness-Spiel Ring Fit Adventure kaufen. Dieses ist wie die Konsole stark ausverkauft und hat eine Lieferdatum von Ende Juni.

Nintendo Switch Lite bei MediaMarkt: Wer die große Nintendo Switch nicht unbedingt braucht und einfach nur eine Switch möchte, kann auch zur Handheld-Schwester greifen. Die Nintendo Switch Lite ist bei MediaMarkt verfügbar und kann sofort geliefert werden. Sie steht in den Farben Türkis, Gelb und Grau für 209,99 Euro zur Verfügung.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt Ihr Mein-MMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.