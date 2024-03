Streamerin erhält kurioses „Abschieds-Geschenk“ nach 5 Jahren auf Twitch

Die koreanische Streamerin HAchubby ist seit fünfeinhalb Jahren auf Twitch. Ende Februar 2024 stellte Twitch seine Dienste in Korea ein und hinterließ der Streamerin ein ungewöhnliches Abschiedsgeschenk.

Was hat es mit dem Abschied auf sich? Wie viele andere koreanische Content Creator war die Streamerin HAchubby im Dezember 2023 von der Nachricht überrascht, dass Twitch seine Dienste in Korea einstellt. Zuvor hatte man dort bereits die VoD-Funktion abgeschafft: Die Server-Kosten seien einfach zu teuer.

HAchubby streamt seit 2018 regelmäßig auf Twitch. Ihre Streams sind dabei auf ein internationales Publikum ausgerichtet: HAchubby spricht Englisch und passte sogar ihre Streamzeiten so an, dass sie amerikanische Zuschauer erreichen konnte.

Mit der Einstellung von Twitch in Korea standen HAchubby und einige andere koreanische Content Creator vor der Entscheidung, auf einer anderen Plattform von vorn anzufangen, oder das Land zu verlassen, um weiterhin auf Twitch bleiben zu können.

Am 27. Februar 2024 stellte Twitch schließlich seinen Dienst in Korea ein und verabschiedete sich mit einem kleinen Geschenk von einigen beliebten koreanischen Streamern. Das Geschenk ließ HAchubby jedoch verwundert zurück.

Ein Geschenk aus der Vergangenheit

Was war das für ein Geschenk? In ihrem Stream zeigte HAchubby Merch, das sie von Twitch erhalten hatte. Darunter befand sich eine Cap im Twitch-Lila mit dem Logo der Streaming-Plattform sowie eine Schachtel mit Stickern, Schlüsselanhängern und anderen Kleinigkeiten im Design von Twitch.

Unter den Geschenken war es jedoch ein Kalender, der besondere Aufmerksamkeit erregte. Beim Durchblättern fiel HAchubby auf, dass der Kalender aus dem Jahr 2022 stammte und somit nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Sie brach in lautes Gelächter aus und rief: “Sie haben mir einen 2022-Kalender dafür gegeben, dass Twitch Korea dicht gemacht hat!”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Was steckt hinter dem Geschenk? Es scheint, als hätte die koreanische Abteilung von Twitch einfach alte Merch-Bestände verschenkt, um den Streamern ein Andenken zu hinterlassen. So stammt etwa auch die Schachtel mit den Stickern von einem Event aus dem Jahr 2021.

Während das Alter bei Schlüsselanhängern und Kugelschreibern aber eine eher geringe Rolle spielt, wirkt der veraltete Kalender hingegen sehr kurios.

Auf Reddit, wo der Clip in der Streaming-Community r/LivesstreamFail diskutiert wurde, sehen einige Nutzer in dem Kalender aber immerhin noch einen Nutzen: So hat das Präsent immerhin für Content gesorgt, bei einem aktuellen Kalender wäre wohl kaum ein so unterhaltsamer Clip entstanden.

Ein anderer Nutzer schreibt einfach nur: „Mein erster Gedanke war, warum man jemandem im März einen Kalender schenken sollte, aber es war tatsächlich noch so viel schlimmer.“

Wie geht es für HAchubby weiter? Nachdem HAchubby im Dezember 2023 über ihre unklare Zukunft gesprochen hatte, meldete sich der US-Streamer Mizkif bei ihr und bot an, ihr beim Beschaffen eines Arbeitsvisums zu helfen.

Mittlerweile hat sich die Streamerin der Content-Gang in Austin, Texas angeschlossen und plant derzeit ihren Umzug in die Staaten. Dadurch kann die Streamerin auch nach dem Ende von Twitch Korea weiterhin auf Sendung bleiben. Zumindest so lange, bis Twitch beschließt, dass die Server-Kosten auch in den USA zu hoch sind: Asmongold erfährt, wie viel Geld er Twitch kostet: „Dan muss mich hassen“