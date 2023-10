Starfield: Spieler mit über 200 Stunden Spielzeit teilt Trick, wie ihr durchgehend 35 % schneller laufen könnt

Was bewirkt der Botanik-Skill? Den Skill „Botanik“ findet ihr auf der zweiten Stufe des Forschung-Skilltrees und kann erlernt werden, nachdem ihr mindestens 4 Skill-Punkte in die Forschung-Kategorie investiert habt.

Der Trick des Nutzers ist allerdings, dass er sich einen unendlichen Vorrat des Items angelegt hat, indem er einen Fähigkeitspunkt in den Skill „Botanik“ investiert und einen Außenposten auf dem Planeten Jemison (New Atlanits) im „Alpha Centauri“-System gebaut hat.

Was ist das für ein Trick? Der Nutzer Historical_Age_9921 berichtet auf Reddit , er nutze das Item „Amp“, um durchgehend 35 % schneller zu laufen. Das ist erstmal nichts Besonderes, weil Starfield bereits in der Item-Beschreibung auf den Effekt des Mittels hinweist.

In Starfield gehört ein beachtlicher Teil des Gameplays zum Erkunden von Planeten. Da ihr in Bethesdas neustem Rollenspiel allerdings nicht auf Fahrzeuge, Mounts oder andere Fortbewegungsmittel zurückgreifen könnt, seid ihr viel zu Fuß unterwegs – nicht sonderlich die schnellste Art des Reisens.

