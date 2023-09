„Starfield hat mir und meiner Familie das Leben gerettet“: Fan berichtet von seinem üblen Early-Access-Start

Der andere Teil, typisch Reddit, ackert sich an Anspielungen und Memes ab. Der Kommentar mit den meisten Upvotes ist natürlich (via reddit.com ): „Nun, damit wäre das geklärt: Lange wach zu bleiben und Videospiele zu spielen, ist der richtige Schritt.“

Er poltere ins Schlafzimmer, schnappte sich seine Frau und die Katze. tidyckilla und seine Familie kamen mit leichten Verbrennungen davon. Der User denkt, dass sie vermutlich an einer Rauchvergiftung gestorben wären, wenn er nicht bis tief in die Nacht das neue Starfield gezockt hätte.

Gegen halb 3 in der Nacht wurde tidyckilla von einem lauten Knall abgelenkt. Er vermutete direkt, dass dort irgendwas explodiert sei. Als er nachsah, was da los ist, öffnete er die Wohnungstür und sah bereits die Flammen. Es brannte beim Nachbarn eine Etage tiefer.

Die Diskussionsplattform Reddit erlaubt oft spannende Einblicke in das Leben der Community. So erzählte ein Spieler kürzlich, er sei aufgrund des neuen RPGs trocken, trinke keinen Alkohol mehr ( die Kollegen der GameStar berichteten ).

