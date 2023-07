Bethesda zeigt mächtige Kampfroboter in einem Kurzfilm zu Starfield, weckt bei Fans die Hoffnung auf Mechs

Bethesda hat einen neuen, animierten Kurzfilm zu Starfield veröffentlicht und damit bei Fans die Hoffnung auf bemannte Kampfroboter geweckt.

Was ist das für ein Kurzfilm? Bethesda hat am 25. Juli 2023 drei animierte Kurzfilme zu Starfield veröffentlicht, die verschiede Persönlichkeiten und ihre Hintergründe zeigen.

The Settled Systems – Supra Et Ultra

The Settled Systems – Where Hope is Built

The Settled Systems – The Hand that Feeds

„Where Hope is Built“ erzählt dabei die Geschichte von einem in Akila City lebendem Waisenkind, das seine Familie im Koloniekrieg verlor und unbedingt die Sterne erkunden möchte.

Den Kurzfilm “The Settled Systems – Where Hope is Built” binden wir euch hier ein:

Wieso hoffen Fans auf Mechs? Der Kurzfilm zeigt in einer Rückblende die Erinnerungen des Waisenkindes und offenbart dabei einen Blick auf den Krieg, in dem auch Mechs, also bemannte Kampfroboter, eingesetzt wurden und Zerstörung brachten.

Einige Fans wandten sich kurz darauf mit Screenshots der Mechs an Reddit. Ein Nutzer fragte in einem weiteren Post: „Mechs bestätigt (via Reddit)?“

Auch Reddit-User „TwizzledAndSizzled“ spekuliert: „Mechs könnten irgendwann im Spiel vorkommen! Im Starfield Direct gibt es ein Bild, das einen Haufen kaputter Mechs zeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch einige aktive Mechs gibt (via Reddit).“

Gibt es weitere Spekulationen zu den Kurzfilmen? Neben der Hoffnung auf Mechs spekulieren einige Fans auf Reddit auch, ob die in den Kurzfilmen gezeigten Charaktere – wie das Waisenkind aus „Where Hope is Built“ – NPCs sind, die man in Starfield treffen kann.

Ein Nutzer äußert dabei den Gedanken, dass das NPCs sein könnten, die uns im Spiel in verschiedene Fraktionen einführen. Ein anderer vermutet, dass das Waisenkind der Space-Cowboy Sam Coe sein könnte.

