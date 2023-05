Star Wars Jedi Survivor: Alle Planeten in der Übersicht

Wenn ihr das Star Wars Universum im Multiplayer erkunden wollt, ist Star Wars The Old Republic vielleicht für euch interessant: Das MMORPG zu Star Wars ist bis heute erfolgreich – Darum lieben Spieler SWTOR auch 12 Jahre nach Release

Kann ich die Planeten erneut besuchen? Ja, das könnt ihr, jedoch nicht von Anfang an. Ihr müsst dazu weiter in der Story fortschreiten, um das Feature freizuschalten.

Was ist das für ein Planet? Bei diesem Zielort handelt es sich um eines der kleineren Gebiete. Ihr werdet in Nova Garon eine ISB-Station erkunden dürfen. Dieser Asteroid befindet sich eher gegen Ende der Hauptstory von Jedi Survivor.

Was ist das für ein Planet? Der zerstörte Mond von Koboh wird in der Hauptstory von euch oft besucht werden, um weiterzukommen. Auf ihm befindet sich eine Forschungsanlage, die ihr zu einem späteren Zeitpunkt frei erkunden dürft.

Was ist das für ein Planet? Hierbei handelt es sich um den Startpunkt eurer Reise in Jedi Survivor. Dort werdet ihr erneut mit dem Protagonist Cal Kestis bekannt gemacht.

Wie viele Planeten gibt es in Star Wars Jedi Survivor? Insgesamt gibt es 6 Planeten zu erkunden, wobei einer einen zerstörten Mond darstellt, der um einen Planeten kreist. Zudem gibt es noch die Nova Garon, bei der es sich um eine Basis in einem Asteroiden handelt. Folgende sind bekannt:

In Star Wars Jedi Survivor werdet ihr in der Story auf eine Vielzahl von Planeten stoßen können, die ihr erkunden dürft. Wir zeigen euch nun, welche Planeten es gibt und wie ihr schnellreisen könnt.

