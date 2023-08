Star Citizen: Spieler gibt 6.800 € aus, darf nicht mehr als Erstes die neuste Version spielen

Beim MMORPG Star Citizen gibt es eine Änderung, wer als Erstes die neuesten Builds auf dem Test-Server spielen kann. Selbst wer bis zu 24.999 $ ausgegeben hat, verliert sein „1st Wave“-Privileg. Einige der Spieler sind wütend.

Um welches Privileg geht es da?

Star Citizen hat einen Test-Server, den PTU, auf dem neue Builds getestet werden können.

Zu diesem „PTU“ haben aber nicht alle sofortigen Zugang, sondern die Leute dürfen nach und nach auf den Test-Server in „Wellen.“ Bei der ersten Welle dabei zu sein, der Wave 1, gilt als besonderes Privileg. Dieses Privileg wurde über Jahre auch so verkauft: Man war einer der „Evocati“, der besonders Ausgewählten

Diese Privilegien wurden jetzt neu verteilt: Alle außer denjenigen, die mehr als 25.000 $ ausgegeben haben, verlieren dabei ihr „erkauftes“ Privileg.

Nur wer 25.000 $ ausgegeben hat, ist von den „Altvorderen“ sicher dabei

Wer darf jetzt als 1. auf den Server? Mit der Änderung ist es 3 Gruppen von Spielern erlaubt, als Erstes auf den Testserver zu gehen:

Besonders aktiven Spieler, die in den letzten zwei großen Patch-Zyklen am häufigsten auf dem PTU aktiv waren

Aktive Subscriber – also Spieler, die „gerade“ Geld in Star Citizen stecken. Ein aktives Abo kostet 11,07 € – in der besseren Version 22,13 €.

Leute mit dem „Legatus“-Status, das sind die, die bereits mehr als 25.000 $ ins Spiel gesteckt haben

Warum kommt diese Änderung? Star Citizen erklärte am 10. August (via rsi), man ändere die Bedingungen, wer auf den Test-Server kann, weil man mit den Ergebnissen aktuell nicht zufrieden sei: bei einem neuen Build würden am Anfang viele einloggen, aber nur ein einziges Mal. Das würde zu zwei Problemen führen:

In den ersten Stunden entstehe eine große Server-Last

Aber auf lange Sicht gesehen fehle es dann an Testern

Veteranen ärgern sich über „Spätankömmlinge“, die sich für 10 $ einkaufen

Was ärgert die Leute am neuen System? Verärgert sind vor allem die Leute, die schon sehr viel Geld in Star Citizen investiert haben, aber eben nicht 25.000 $. Denn sie verlieren ihre Privilegien.

Ein Spieler sagt (via rsi): Er habe 7.400 $ oder umgerechnet 6.800 € in Star Citizen ausgegeben und fliege aus Wave 1 raus. Das sei für ihn wie ein Schlag ins Gesicht.

Auf reddit kritisiert ein Nutzer, für CIG würde nur Geld zählen. Aber eben nicht altes Geld, das die Leute im Laufe der Zeit investiert hätten, sondern nur „neues Geld“, etwa durch aktive Abos. Die Argumente, die CIG anführe, seien für ihn nur „Heiße Luft“.

Es sind einige Leute, die es ärgert, dass sie über die Jahre tausende von US-Dollars in Star Citizen investiert haben und jetzt Leute an ihnen vorbeiziehen, die sie als „Spätankömmlinge“ bezeichnen und die lediglich 10 $ zahlen müssen, um in der Welle 1 dabei zu sein, während sie auf Welle 3 fallen.

