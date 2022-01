2 Top SSDs für die PS5 bekommt ihr gerade richtig günstig auf Amazon

Ihr sucht noch eine SSD für eure PS5? Aktuell bekommt ihr zwei SSDs auf Amazon richtig günstig. MeinMMO stellt euch vor, was ihr aktuell kaufen könnt. Eine dritte SSD bekommt ihr ebenfalls günstig, diese hat aber einen kleinen Nachteil.

Seit September 2021 könnt ihr endlich den Speicher eurer PS5 erweitern. Doch während ihr für die Xbox Series X nur eine bestimmte Sorte von SSDs kaufen könnt, könnt ihr für eure PS5 aus einer ganzen Palette von Geräten wählen. Das stellt viele User vor die Frage, welche SSD sie denn nun für ihre Konsole kaufen sollen.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 2.01.2022) bekommt ihr 2 SSDs besonders günstig und das könnte sich für alle von euch lohnen, die eine PS5 über die Weihnachtstage kaufen konnten.

Eine dritte SSD ist ebenfalls im Angebot, hat jedoch einen Haken.

Samsung 980 PRO 1 TB

Was ist das für eine SSD? Mit der 980 PRO hat Samsung eine leistungsfähige SSD für die PS5 vorgestellt. Mit einer Preisempfehlung von rund 200 Euro gehört sie zu den teureren Modellen, wenn ihr eine SSD für eure PS5 kaufen wollt.

Laut gamerevolution bekommt ihr eine leistungsfähige SSD für eure PS5, die simpel einzubauen ist und jede Menge Performance bietet (via gamerevolution.com). Der einzige Nachteil ist, dass ihr eine zusätzliche Heatsink montieren solltet, wenn ihr die SSD verwenden wollt.

Wie viel könnt ihr sparen? Aktuell bekommt ihr die SSD von Samsung für 155,88 Euro anstatt für 209,92 Euro. Ihr spart damit 26 % im Vergleich zum Normalpreis auf Amazon.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1TB

Was ist das für eine SSD? Die SSD von Hersteller Crucial gehört zu den günstigsten SSDs, die ihr für eure PS5 zur Speicherweiterung kaufen könnt. Die SSD unterstützt alle wichtigen Spezifikationen von Sony und bietet euch sowohl die empfohlene Schreibleistung von 6600 Mb/s als auch PCIe-4.0.

Die Tester von PC-Magazin erklären, dass ihr für euer Geld eine richtig gute SSD für eure PS5 bekommt (via pc-magazin.de).

Wie viel könnt ihr sparen? Aktuell bekommt ihr die SSD für 139,99 Euro anstatt für 179,68 Euro und spart damit 22 % im Vergleich zum Normalpreis auf Amazon.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

WD_BLACK SN750 – Doch sie hat einen Haken

Was ist das für eine SSD? Mit der SN750 hatte Western Digital eine SSD vorgestellt, die auf PCIe-4.0 setzt, aber theoretisch für die PS5 zu langsam ist.

Das Online-Magazin Digital Foundry hatte jedoch die SN750 getestet (via play3.de). Die SSD von Western Digital erreicht zwar die Mindestanforderungen von Sony für die PS5 nicht, die Performance ist aber kaum schlechter als das Nachfolgemodell (SN850). Die SN850 unterstützt die PS5 und wird vom Chef-Architekt für die PS5 eingesetzt.

Auch der Tech-Experte Linus hatte ausprobiert, was passiert, wenn ihr eine „falsche“ SSD in eure PS5 einbaut. Der Experte konnte die SSD problemlos in seine Konsole einbauen und auch für Spiele verwenden. In folgendem Artikel erklären wir euch, was passiert, wenn ihr eine falsche SSD in eure PS5 einbaut:

Was passiert, wenn ihr eine falsche SSD in eure PS5 einbaut?

Grundsätzlich sollte die WD_Black SN750 in eurer PS5 funktionieren. Wollt ihr aber auf Nummer sicher gehen, dann würden wir euch die anderen beiden SSDs von Samsung und Crucial empfehlen. Diese unterstützen auf jeden Fall die genannten Spezifikationen von Sony.

Wie viel könnt ihr sparen? Aktuell zahlt ihr für die SSD auf Amazon 116,49 Euro anstatt 185,99 Euro. Ihr spart damit 37 % im Vergleich zum Normalpreis auf Amazon.

*Affiliate-Links. Wir erhalten bei einem Kauf eine kleine Provision von Amazon. Vielen Dank für Eure Unterstützung!

Weitere Tipps zur PS5-SSD: Ihr sucht nach weiteren Tipps für eure PS5 oder euch konnten die Angebote nicht überzeugen? Dann schaut in unsere Übersicht auf MeinMMO vorbei. Hier stellen wir euch die besten M.2-SSDs für eure Next-Gen-Konsole vor. Außerdem erklären wir euch, was ihr beim Einbau einer SSD beachten müsst und stellen euch auch empfehlenswerte Heatsinks für eure SSD vor:

PS5: Welche M.2-SSD ist die Beste?