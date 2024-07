Spielerin schüttet Bier über die AMD-Grafikkarte ihres Freundes – Doch für die triefende und stinkende GPU könnte es bereits zu spät sein

In Oxygen Not Included herrschen die Gesetze der Physik

In einem nächsten Schritt solltet ihr eure Hardware trocknen lassen. Im besten Fall nehmt ihr dafür euren PC auseinander und breitet die Teile aus. Dann können die Komponenten schneller trocknen als in einem engen PC-Gehäuse.

Was mache ich, wenn Flüssigkeit auf meinem PC landet? Ruhe bewahren und die Sachen erst einmal trocknen lassen. Und insbesondere nicht aus Panik den PC starten, weil man wissen will, ob noch alles funktioniert. Denn damit sorgt ihr im schlimmsten Fall für einen Kurzschluss, der euch Komponenten kaputt macht. Bei unserem Spieler mit dem Bier kam noch hinzu, dass Bier zusätzlich noch Zucker enthält und fürchterlich klebt.

Mein Computer war zu diesem Zeitpunkt in Ordnung, er steht unter und neben dem Tab. Da ihr Telefon und ihr Laptop ebenfalls in Bier getränkt waren, griff sie eilig nach dem Bier und versuchte, es vom Tisch zu entfernen, und der Schwall fiel direkt auf meinen Computer (und die Oberseite ist für den Luftstrom offen).

Seine Freundin hätte sich mit ihrem Notebook neben ihn gesetzt und das Gerät aufgeklappt, dabei aber vergessen, dass sie dahinter eine Dose Bier platziert hatte. Und dann war die Sauerei auch schon geschehen: Sie verschüttete Bier auf dem Tisch und ihr “Rettungsversuch” ging nach hinten los. So berichtet er (via reddit.com ):

