Spieler will seine RTX 3080 mit einem riesigen Kupferblock kühlen – Andere erklären, warum das keine gute Idee ist

Welche Alternative gibt es? Ein Nutzer empfiehlt ihm, auf eine Kühlung aus Mineralöl zu setzen: Hier taucht man den gesamten Gaming-PC in ein Becken mit Öl ein und nutzt das so als Kühlung.

Was sind die Befürchtungen? Einige Nutzer mutmaßen, dass der Kupferblock, den der Spieler hier verbauen will, viel zu groß ist, sodass der Block nur heiß wird, aber die Wärme nicht vernünftig abgeleitet werden kann. Dann wäre die Kühlleistung nur durchschnittlich und er könne auch wieder zur normalen aktiven Luftkühlung greifen.

Sein Ziel ist es, eine RTX 3080 Founder’s Edition und einen Ryzen 7600x passiv zu kühlen. Er will sich dabei hauptsächlich auf die GPU konzentrieren. Das sieht man auch an dem riesigen Metallklotz, der über der Grafikkarte liegt.

