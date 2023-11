Spieler wird mitten in der Nacht von seinem Gaming-PC geweckt – Dahinter steckt eine mehr oder weniger nützliche Funktion

Ein Spieler berichtet, dass er mitten in der Nacht von seinem Gaming-PC geweckt wird. Dahinter steckt eine Funktion von Windows, damit man normalerweise nicht in den Hauptzeiten gestört wird.

Gamern passieren regelmäßig seltsame Dinge. Ein Nutzer berichtete einmal davon, seltsame Stimmen aus seinem Gaming-PC zu hören. Nun erklärte ein Nutzer, dass er mitten in der Nacht von seinem Gaming-PC geweckt wurde. Doch was steckt hinter der seltsamen Aktion?

Windows installiert Updates, wenn sie nicht stören

Was ist das Problem? Ein Gamer berichtet auf reddit, dass er am frühen Morgen von seinem Gaming-PC geweckt worden ist. Der Rechner installiert am frühen Morgen fleißig Updates und der blaue Update-Bildschirm erleuchtet das gesamte Zimmer. Der Besitzer fragte sich entsprechend, warum der Gaming-PC das mitten in der Nacht oder am frühen Morgen machen muss.

Was steckt dahinter? Hinter den nächtlichen Updates steckt eine Funktion von Windows. Denn Windows versucht Updates immer dann zu installieren, wenn man den PC gerade nicht verwendet. Auf diese Weise stört man den Besitzer so wenig wie möglich. Das passiert vor allem dann, wenn man den PC nicht vollständig herunterfährt, sondern den PC nur in den Ruhemodus versetzt.

Steht der Rechner im Arbeitszimmer oder im Büro, dann bekommt man davon für gewöhnlich nichts mit. Steht der PC jedoch, wie in dieser Situation, im Schlafzimmer und der Monitor ist eingeschaltet, dann kann das durchaus unangenehme Folgen mit sich bringen.

Kann man die Funktion abschalten? Grundsätzlich gibt es auch die Möglichkeit, diese Funktion zu deaktivieren, doch dafür muss man tief in die Registry des Systems eingreifen. Alternativ kann man den PC auch einfach richtig abschalten. Dann müsst ihr die Updates jedoch manuell anwerfen oder beim Herunterfahren eures Rechners so lange warten, bis die Updates vollständig installiert sind.

Grundsätzlich würden wir euch übrigens empfehlen, euren Computer nachts auszuschalten. Es gibt einige Gründe, die dafür sprechen:

5 Gründe, warum ihr euren Rechner nachts ausschalten solltet