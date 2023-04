Ein User berichtet, dass er seltsame Stimmen aus seinem PC hört. Und er ist damit nicht der einzige, der das Problem hat. Was genau steckt dahinter?

Ein Gamer hat auf reddit von einem seltsamen Phänomen berichtet. So erklärte er, würde er seit kurzem seltsame Stimmen aus seinem PC hören. Die würden in einem australischen Akzent sprechen und merkwürdige Dinge erzählen. Außer einzelnen Sätzen würde er aber ohnehin nichts verstehen.

Nachdem er seine Lautsprecher abschaltete und seinen PC neu startete, verstummten die Stimmen und tauchten auch erst einmal nicht erneut auf. Er selbst schreibt dazu:

Was steckt vermutlich dahinter? Einige Nutzer erklären, dass dahinter angeblich Interferenzen von Handys oder anderen Geräten stehen. Vor allem günstige Lautsprecher seien nicht gut abgeschirmt, würden die Frequenzen abfangen und das würde dann für Störgeräusche sorgen.

Zu solchen Störern gehören etwa auch Walkie-Talkies oder alte tragbare Telefone. Auch Radiosender, die über das Mittelwellenband senden (sogenannte AM-Radiosender) gehören ebenfalls dazu, die in den USA, aber auch in Südafrika und Australien stark verbreitet sind.

Vor allem früher seien solche Störungen nichts Ungewöhnliches gewesen, wo es noch überwiegend analoge Geräte gab. So erklärt jemand (via reddit.com):

Vor etwa 10 Jahren, als ich in New Orleans in der S. Claiborne Avenue wohnte, hörte ich ständig Taxi- und Polizeifunk in meinen Kopfhörern, aber in 99 % der Fälle war es unverständlich, und es dauerte Wochen, bis ich endlich verstand, was wirklich los war.