Nutzer braucht Hilfe für seinen Gaming-PC – „Habe in den letzten 12 Stunden mehr über PCs gelernt als in meinen gesamten 34 Jahren.“

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Was lohnt sich nicht? In den seltensten Fällen lohnt sich jedoch ein Upgrade innerhalb der alten Generation. Einen alten FX-Prozessor von AMD durch einen ähnlich alten Prozessor zu ersetzen oder sich schnelleren DDR3-Arbeitsspeicher zu kaufen lohnt sich fast nie, da ihr euch für das gleiche Budget häufig bereits eine bessere und moderne CPU kaufen könnt:

In vielen Fällen ist DDR4-Speicher besser als DDR3, denn DDR4 kann mehr Speicher (GB) fassen und schnellere Taktfrequenzen erreichen. DDR3-Arbeitsspeicher setzt jedoch auf niedrigere Timings als DDR4 und kann daher trotzdem in einigen Fällen schneller sein.

An alle, die sagen, dies sei veraltete Technik: Sie ist nur veraltet, wenn man relativ neue Spiele spielt. Diese Art von Teilen ist hervorragend geeignet, um funktionale PCs zu bauen. Neue Builds aus alten Teilen haben einen Platz in der Gesellschaft. Man kann ein NAS, einen Medienserver oder einen kleinen Webserver bauen (…).

So erklärt auch ein Nutzer in den Kommentaren:

Außerdem habe ich in den letzten 12 Stunden mehr über PCs gelernt als in meinen gesamten 34 Jahren auf dieser Erde. Ihr seid echt cool.

Vielen Dank für all eure netten Worte, ich weiß das zu schätzen. Sie [die RAM-Riegel) werden auch nicht in den Müll wandern, wie ich schon sagte. Sie werden entweder ein neues Zuhause finden oder ich werde mir etwas Nettes mit ihnen einfallen lassen.

In einem weiteren Kommentar bedankt er sich für die fleißige Unterstützung durch die Community und sagt, dass er in kürzester Zeit viel über Computer gelernt habe:

Er selbst erklärt: Eigentlich sei das gar nicht sein Computer, denn der würde seinem gestorbenen Bruder gehören. Er wolle nur herausfinden, was sich denn in diesem Computer befinden würde. Viele erklären ihm sofort, dass die Hardware ziemlich alt sei, er aber nichts davon wegwerfen solle. Denn die Hardware könne er auch heute noch verwenden.

In seinem Thread auf reddit hatte er in mehreren Posts Bilder von dem System gezeigt. Hier wird schnell klar, dass die Hardware schon etliche Jahre alt ist. Im Inneren steckt noch ein älterer AMD FX 8320 aus dem Jahr 2012, kombiniert mit DDR3-Arbeitsspeicher und einer betagten AMD-Grafikkarte.

