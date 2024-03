Ein Spieler möchte seine alte Grafikkarte upgraden, indem er sich eine bessere Grafikkarte herunterlädt. Sein Bruder erklärt, dass das Quatsch ist. Hinter „herunterladbarer“ Hardware steckt übrigens ein uralter Witz.

Ein Spieler möchte seine alte Grafikkarte upgraden. Dabei kommt er auf eine besonders schlaue Idee. Seinem Bruder zeigt er ein Video, welches zeigen soll, wie man sich kostenlos eine bessere Grafikkarte herunterladen könne.

Sein Bruder erklärt auf reddit, dass das Quatsch ist und man sich nicht veräppeln lassen solle. Hinter „herunterladbarer“ Hardware steckt übrigens ein uralter Witz. Viele witzeln darüber, warum er anstatt einer RTX 2080 Ti nicht gleich eine RTX 4090 zum Herunterladen gewählt habe. Die besten Grafikkarten, die ihr derzeit kaufen könnt, findet ihr auf MeinMMO als Übersicht.

Was sieht man in dem Video? Das gepostete Video von YouTube erweist sich übrigens als Scherz: Der YouTuber lädt in seinem Video auf der offiziellen Nvidia-Webseite die Grafikkartensoftware herunter und installiert diese. Nach der Installation hat er dann anstatt einer GTX 1050 eine RTX 2080 Ti installiert. Das englische Video haben wir hier für euch eingebettet:

Hardware „herunterladen“ ist ein uraltes Meme

Um was für ein Meme geht es? „Download more RAM“ oder auf Deutsch „Mehr Arbeitsspeicher herunterladen“ ist ein Meme, welches vor allem in Bezug auf Personen genutzt wird, die für Hardware kaum Verständnis haben oder kein fundiertes Wissen besitzen. Denn Komponenten wie Arbeitsspeicher kann man nicht herunterladen und auf diese Weise verbessern.

Betrüger nutzen diese Masche eines kostenlosen Upgrades ebenfalls: So versprechen sie, dass man ein Upgrade kostenlos herunterladen könne, verteilen dann aber Schadsoftware, die dann schnell große Schäden verursacht.

Woher stammt das Meme? Laut der Webseite Knowyourmeme ist die Geschichte hinter der herunterladbaren Hardware schon über 20 Jahre alt:

Am 20. Januar 2004 startete der Apple-Insider „SpcMs“ einen Thread mit der Frage, wo er RAM für seinen Computer herunterladen könne. Er behauptete, sein Computer habe zu wenig Arbeitsspeicher und er wolle sich illegal mehr besorgen. Innerhalb von drei Minuten antwortete ein anderer Benutzer mit dem Hinweis, dass RAM nicht heruntergeladen werden könne, da es sich um eine physische Sache handele, und gab zwei Links zu Herstellern an, auf denen er zusätzlichen Arbeitsspeicher kaufen könne.

