5 Spiele wie Pokémon GO

Wir zeigen euch Spiele, die so ähnlich wie Pokémon GO sind. Hier findet ihr 5 Titel, die euch begeistern könnten, wenn ihr die AR-Aspekte oder das Monster-Sammeln steht.

Was sind das für Spiele? Die Titel-Auswahl bezieht sich in erster Linie auf Spiele, die den AR-Aspekt ähnlich wie Pokémon GO umsetzen. Es handelt sich also vor allem um Spiele, die euch mit dem Handy in die echte Welt hinausschicken, um Fortschritte zu sammeln.

Allerdings ist auch eine Ausnahme bei, die euch vor allem interessieren dürfte, wenn ihr eher Pokémon- als „GO“-Fan seid.

Ihr wollt Infos zu Pokémon GO? Dann schaut hier vorbei: Die neue Season „Himmlisches Teamwork“ steht an und bringt jede Menge neue Inhalte.

Monster Hunter Now

Monster Hunter Now ist das wohl aktuellste Beispiel, was „Spiele wie Pokémon GO“ angeht. Es stammt, wie viele Spiele dieser Liste, von denselben Entwicklern, und das merkt man auch.

So bewegt ihr euch in eurer Nachbarschaft über eine Karte, die in verschiedene Biome aufgeteilt ist. Dort könnt ihr dann verschiedensten Monstern der Monster-Hunter-Reihe begegnen. Ein Palico steht auch dabei stets zur Seite und hilft euch, Monster für die Jagd zu markieren.

Das Besondere an dem Spiel ist das Kampfsystem. Das ist deutlich actiongeladener als Pokémon GO. Ihr geht ins direkte Duell mit den Monstern und braucht die richtige Ausrüstung, um sie zu besiegen. Die wiederum verbessert ihr ständig, um mächtigeren Monstern beikommen zu können.

Die Grafik und Geschwindigkeit überzeugen im Spiel total. Eine Einschätzung zu Monster Hunter Now findet ihr hier.

Das sagen die Bewertungen:

3,8 Sterne im Play Store bei 239.000 Bewertungen

4,6 Sterne bei 3.112 Bewertungen im App Store

Pikmin Bloom

Deutlich entspannter geht es in Pikmin Bloom zu. Das basiert ebenfalls darauf, dass ihr euch durch eure Nachbarschaft bewegt und zahlreiche Schritte sammelt.

Dabei findet ihr Pikmin-Keime, die ihr sammeln könnt. Sobald diese ausgewachsen sind, trefft ihr auf Pikmin, die euch begleiten. Füttert ihr wiederum die kleinen Pikmin, enstehen Blüten, die ihr beim Spaziergang verteilen könnt. Je mehr ihr lauft, desto mehr Pikmin bekommt ihr.

Dazu kommt ein Foto-Feature, mit denen ihr eure Pikmin-Abenteuer festhalten könnt und die Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden Ziele abzuschließen.

Dieses Spiel ist in erster Linie was für euch, wenn ihr ein ruhiges, begleitendes Spiel sucht.

Das sagen die Bewertungen: