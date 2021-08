Mittlerweile haben viele große Publisher ihre eigenen Abo-Services, die euch auf eine Auswahl ihrer Spiele zugreifen lassen. Welche von ihnen nutzt ihr aktiv und warum?

Um diese Services geht’s: Abo-Services gibt es in unserer Zeit wie Sand am Meer. Egal, ob Filme, Musik, TV oder andere Arten von Unterhaltung, es findet sich sicher ein Abo-Service zu. Und so haben sich in den vergangenen Jahren auch bei Videospielen diverse Dienstleistungen etabliert, für deren Nutzung ein Abo benötigt wird.

Manche von ihnen lassen euch Games streamen und sind so etwas wie “Netflix für Gamer”, andere hingegen geben euch eine Auswahl an kostenlosen Games, die sich in regelmäßigen Abständen ändert. Es ist ein bunter Mix aus Angeboten und Spielen, auf welche die Gamer Zugriff haben können.

Zu den Publishern, die solche Services anbieten, gehören zum Beispiel:

Microsoft

Sony

EA

Ubisoft

Amazon

weitere

Einige dieser Gaming-Bibliotheken und Angebote fallen riesig aus und bieten Hunderte von Stunden an Spielspaß. Entsprechend fällt die Wahl uns manchmal nicht einfach. Daher wollen wir von MeinMMO wissen, für welche von ihnen ihr euch entschieden habt und warum.

So könnt ihr abstimmen: Ihr könnt eure Wahl in dem Umfrage-Tool weiter unten treffen. Dabei könnt ihr so viele Antworten ankreuzen, wie ihr Subs habt. Ihr könnt eure Wahl aber nicht rückgängig machen, passt also auf, was ihr anklickt.

Also schießt los: Welche Gaming-Subs habt ihr aktuell so laufen? Habt ihr mehrere gleichzeitig, bleibt ihr lieber bei einem Sub oder verzichtet ihr ganz auf die Abo-Services? Was haltet ihr generell von dem Konzept der “Netflix für Gamer” und des Streamings von Spielen allgemein?

Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren und erzählt auch gerne, was ihr von dem Trend haltet.