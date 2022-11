Ihr könnt direkt bei Sony eine PS5 kaufen – mit God of War: Ragnarök!

Ihr wollt unbedingt eine PS5 kaufen? Heute, am 4.11.2022, habt ihr genau dazu bei PlayStation Direct die Gelegenheit. MeinMMO stellt euch alle dafür wichtigen Informationen vor.

Wie kann ich die PS5 bei PlayStation Direct bestellen? Bisher brauchte man immer eine Einladung, wenn man direkt bei Sony eine PS5 kaufen wollte.

Das ist jetzt anders, denn Sony hat direkt im hauseigenen Shop eine Verkaufsaktion mit God of War: Ragnarök gestartet!

Um die Bestellung abzuschließen, war bislang immer eine Kreditkarte nötig. Beim letzten Verkauf von PlayStation Direct war auch eine Zahlung per PayPal möglich.

PS5 mit God of War: Ragnarök im Bundle bei PlayStation Direct

Wann startet der Verkauf bei PlayStation Direct? Der Verkauf ist bereits um 10:30 Uhr gestartet und läuft seitdem. Ihr solltet euch daher beeilen, wenn ihr eine PS5 kaufen wollt. Es kann nur ein Gerät pro Account bestellt werden.

Wie kann ich auch ohne eine Einladung bei PlayStation Direct bestellen? Ja, aktuell läuft ein offener Verkauf für alle Personen mit Account bei Sony. Ihr benötigt dieses Mal keine Einladung. Das bedeutet aber auch, dass der Andrang sehr groß sein wird. Denn alle bekommen eine Chance, eine PS5 über PlayStation Direct zu kaufen. Wenn das der Fall ist, dann startet eine im Vorfeld eine Warteschlange.

PSVR2: Sony kündigt Preis und Releasedatum des VR-Headsets für PS5 an

Lohnt sich God of War: Ragnarök? Im offiziellen Test der GameStar zu God of War: Ragnarök könnt ihr nachlesen, wie gut das neuste „God of War“-Spiel geworden ist und warum sich das Bundle richtig lohnen könnte. Die Kollegen bezeichnen das Game bereits jetzt schon als „eines der besten Spiele des Jahres.“

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

PS5 kaufen – Passt ab sofort auf diese Händler auf