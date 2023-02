Sony Inzone H7: Wireless-Headset für PS4 und PS5 jetzt im Angebot bei Amazon

Bei Amazon bekommt ihr das Sony Inzone H7 Wireless-Gaming-Headset für PS4, PS5 und PC gerade zum Angebotspreis.

Beim Kauf des Sony Inzone H7 Wireless-Gaming-Headset könnt ihr jetzt ganze 50€ sparen. Sowohl Amazon als auch MediaMarkt und Saturn haben den Preis von 229€ auf 179€ gesenkt. Neben eurer PS4 oder PS5 könnt ihr das Headset auch an eurem PC oder Laptop verwenden. Hier geht’s zu den Angeboten:

Das kann das Sony Inzone H7

Im Vergleich zum älteren Sony Pulse 3D hat das Inzone H7 einige Vorteile zu bieten. Die Akkulaufzeit des Inzone H7 beträgt bis zu 40 Stunden, was mehr als dreimal so lange ist wie beim Pulse 3D, das gerade mal rund 12 Stunden schafft. Außerdem verfügt das Inzone H7 neben der Funkverbindung per USB-Dongle, die fürs Gaming verwendet wird, auch über Bluetooth, sodass du es auch problemlos mit verschiedenen mobilen Geräten verbinden kannst. Wenn ihr also ein Gaming-Headset sucht, das lange hält und vielseitig einsetzbar ist, könnte das Sony Inzone H7 genau das Richtige für euch sein.

Das Sony Inzone H7 bietet nicht nur eine bessere Akkulaufzeit und Flexibilität bei der Verbindung, sondern schneidet auch beim Sound etwas besser ab als das ältere Sony Pulse 3D. Allerdings sollte man hier keine Wunder erwarten, da beide Headsets, wie viele andere Gaming-Headsets, bei den Höhen nicht ganz so akkurat sind. Dennoch liefern sie eine gute Leistung bei Bässen und Mitten. Ein großer Unterschied ist jedoch das Mikrofon des Inzone H7, das Umgebungsgeräusche deutlich besser herausfiltern kann als das des Pulse 3D. Interessanterweise bietet das noch teurere Sony Inzone H9 außer Active Noise Cancelling kaum weitere Vorteile gegenüber dem H7. Wenn ihr also kein ANC benötigt, ist das H7 eine gute Wahl, um Geld zu sparen.

Weitere Angebote

Weitere aktuelle Hardware- und Software-Angebote, bei denen sich ordentlich sparen lässt, finden sich unterdessen auch auf unserer Deals-Übersichtsseite.