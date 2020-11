Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Fernbedienung, mit welcher ihr ganz einfach durch die Apps der Konsole steuern könnt. Disney+, Netflix und Co könnt ihr so direkt steuern und aus eurer PS5 eine Multimedia-Plattform machen. Für die Fernbedienung zahlt ihr 29,99 €. Die PlayStation 5 startet übrigens ohne einen wichtigen Online-Streaming-Dienst .

PlayStation 5 : Die PlayStation 5 könnt ihr in zwei verschiedenen Versionen kaufen. Wer die Konsole jedoch voll ausnutzen will und damit auch seine alten Disc-Spiele, der greift zur Konsole mit Laufwerk. Die Disc-Version kostet 499 Euro.

Wir von MeinMMO möchten euch einen Überblick darüber geben, was es an Zubehör gibt und mit wie viel Ausgaben ihr rechnen müsst, neben dem reinen Kauf der Konsole.

Während die PlayStation 5 bereits in den USA gestartet ist, ist es bei uns erst am 19. November so weit. Zur neuen Konsole von Sony gibt es außerdem jede Menge Zubehör , welches ihr kaufen und verwenden könnt.

Ab dem 19. November könnt ihr die PS5 kaufen oder habt sie bereits in den Händen. Wir erklären euch, was ihr alles braucht, um alles aus eurer neuen Konsole herauszuholen.

