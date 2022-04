Piraten-MMO Skull and Bones leakt erstes Gameplay – Erinnert an Assassin’s Creed IV

Das Piraten-Spiel Skull and Bones von Ubisoft befindet sich seit bereits 6 Jahren in der Entwicklung. Ein geleakter Trailer zeigt nun zum ersten Mal Gameplay, das stellenweise stark an Assassin’s Creed IV: The Black Flag erinnert.

Das zeigt der Leak: Nach vielen Jahren Funkstille gibt es nun neue Infos zu dem verschollenen Multiplayer-Spiel, Skull and Bones, von Ubisoft. Satte 6 Minuten Gameplay-Footage leakte ein reddit-User im Subreddit r/GamingLeaksandRumours.

Das Video zeigt einen „Technical Test Build“ des Spiels, der mit Kommentaren zu Features und Gameplay begleitet und scheint eine Art unveröffentlichter Trailer zu sein. Das Gameplay, die Animationen und das UI erinnern stark an Assassin’s Creed IV: Black Flag. Ursprünglich sollte Skull and Bones tatsächlich ein Ableger von AC4 werden, wurde aber auf ein eigenständiges Spiel erweitert.

Das Setting des Spiels versetzt euch in den Indischen Ozean während des „goldenen Zeitalters der Piraterie“. Ihr startet als ein kleiner unbekannter Seeräuber und arbeitet euch hoch, indem ihr andere Schiffe plündert, Schätze hortet und euch generell wie ein richtiger Pirat verhaltet.

Ihr könnt alleine oder in Gruppen von bis zu drei Spielern Aufträge erledigen, die euch Loot und Ruf geben

Es wird World-Events geben, an denen die Spieler teilnehmen können

Ein Crafting-System erlaubt euch neue Schiffe, Outfits, Munition und Proviant für eure Reisen herzustellen

Ihr könnt unterwegs Ressourcen wie Holz und wertvolle Mineralien sammeln oder Tiere jagen, um Fleisch und Leder zu bekommen

Ein Stimmungs-System zeigt euch an, wie gut eure Crew gerade drauf ist. Wenn ihr sie nicht versorgt, können sie meutern und das Schiff übernehmen

Euer Schiff kann mit Kanonen ausgerüstet und an spezifische Bedürfnisse angepasst werden

Wenn man sein Schiff verliert, geht damit auch ein Teil des Rufes und der Ware verloren, die man geplündert hat. Ihr könnt diesen Teil wieder einsammeln, indem ihr an den Ort zurückkehrt, wo euer Schiff unterging, doch das können andere Spieler auch.

Wie zuverlässig ist dieser Leak? Ubisoft hat bereits bestätigt, dass es sich bei dem Leak um Footage zu Skull an Bones handelt. Gegenüber Kotaku hat Ubisoft bekannt gegeben:

Wir bestätigen, dass es ein kleiner Einblick in unser kommendes Spiel, Skull and Bones, ist. Wir haben vor Kurzem einen technischen Test für das Spiel laufen lassen und einige Details davon sind an die Öffentlichkeit gekommen. Diese Videoaufnahmen stammten von einer frühen Version des Spiels und geben die Qualität und die Features des finalen Spiels nicht wieder. Wir werden bald mehr Details zu dem Spiel mitteilen.

Die Info aus dem Leak ist daher dennoch mit Vorsicht zu genießen, da es nicht klar ist, welche Features es in das fertige Spiel schaffen werden.

Wann erscheint Skull and Bones? Ein Release-Datum gibt es weiterhin keins und auch kein ungefähres Zeitfenster, wann das Spiel erscheinen könnte. Nachdem Skull and Bones mehrfach verschoben und 2020 sogar rebootet wurde, stehen die Chancen auf ein baldiges Release eher schlecht.

Der offizielle Twitter-Account des Spiels twitterte nach dem Leak allerdings, dass die Spieler „ihre Augen zum Horizont“ richten sollen. Und auch laut der PR-Aussage von Ubisoft soll es wohl „bald“ neue offizielle Infos geben.

