Könnte eine Samurai-Serie das neue Game of Thrones werden? – Shogun wird jetzt schon von Kritikern gefeiert

Mit Shōgun erscheint in wenigen Tagen eine neue Serie mit Historien-Setting, die epische Schlachten und politische Intrigen verspricht. Auch sonst hat die Serie viele Ähnlichkeiten zu Game of Thrones und wird in ersten Kritiken bisher sehr gelobt.

Worum geht es in Shōgun? Die Serie wirft euch in die Zeit des feudalen Japans und dreht sich um John Blackthorne, dem Kapitän eines niederländischen Schiffes, der in Japan strandet. Dort trifft er auf einflussreiche Personen und wird in ihre politischen Intrigen verwickelt.

Ebenso wie Game of Thrones basiert Shōgun auf einer Buchvorlage, nämlich dem gleichnamigen Bestseller von James Clavell.

Hier seht ihr einen englischen Trailer zur kommenden Serie Shōgun, der sich auch ziemlich nach Game of Thrones in Japan anfühlt:

Was sagen Kritiker bisher? Auf Rotten Tomatoes bekommt die Serie mit 22 Reviews aktuell den Höchstwert von 100 % beim Tomatometer (Stand: 23. Februar 2024).

Die Kritiker loben die kommende Serie und vergleichen sie mit dem HBO-Hit Game of Thrones. So schreibt etwa gamesradar im Fazit ihrer Review: „Pass auf, Game of Thrones, es [Shogun] kommt, um sich deinen Thron zu holen…“

Besonders positiv werden in den Reviews von Shōgun die Action- und Kampfszenen hervorgehoben. Dabei soll die Serie wohl auch vor Brutalität und ganzen „Blutfontänen“ nicht zurückschrecken.

Daneben sollen die schauspielerische Leistung des Casts, der packende Plot mit politischen Intrigen sowie die tolle historische Kulisse laut eines Reviews überzeugen und sie sogar zum „früher Anwärter auf die beste neue Serie des Jahres 2024“ machen.

Wo und wann kann man Shōgun anschauen? Ab dem 27. Februar 2024 geht die Samurai-Serie auf Disney+ an den Start.

Dort werden zunächst zwei Folgen erscheinen – danach kommen die neuen Episoden jeden Dienstag, also im wöchentlichen Takt, auf die Plattform. Insgesamt 10 Episoden, die jeweils eine Laufzeit von einer Stunde haben, wird die Serie umfassen.

