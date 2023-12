Diese Serie hat einen IMDB von 7,8 und ist das witzigste Piraten-Abenteuer, das ich je gesehen habe

In Our Flag Means Death geht ihr auf nicht ganz historisch-akkurate Kaperfahrt in die Karibik. Die Serie hat Herz, Verstand und nimmt sich selbst nicht immer ganz ernst. Und genau diese Kombination macht sie zu MeinMMO-Redakteurin Sophias absoluter Lieblingspiratenserie.

Was ist das für eine Serie?

Our Flag Means Death basiert auf den realen Leben von Stede Bonnet und Edward Ed Teach, die im 18. Jahrhundert beide als Piraten ihr Unwesen trieben. Stede als Gentlemen Pirat , Ed als der gefürchtete Black Beard .

Teach, die im 18. Jahrhundert beide als Piraten ihr Unwesen trieben. Stede als , Ed als der gefürchtete . Die Serie folgt den historisch belegten Geschehnissen nur grob. Stattdessen erzählt sie die Geschichte von Stede und Ed durch eine humorvolle Linse neu.

Aktuell hat HBO zwei Staffeln veröffentlicht, deren erste bei verschiedenen Streaming-Diensten in Deutschland abrufbar ist.

Was erwartet euch in Our Flag Means Death? Our Flag Means Death findet seine Wurzeln in historisch belegten Personen und Geschehnissen, ist aber kein Historien-Drama. Viel mehr ist es wie Fluch der Karibik, ohne die übernatürlichen Elemente. Davy Jones wird als Seefahrermärchen zwar erwähnt, aber von einem tentakeligen Gesicht fehlt jede Spur.

Katalysator für den Plot ist die Midlife-Crisis von Stede Bonnet, dargestellt von Rhys Darby: Er fühlt sich nicht von seiner Familie geliebt und geschätzt. Also gibt er ein Schiff in Auftrag und setzt eines Nachts klammheimlich die Segel, um Pirat zu werden.

Leider hat der Gentlemen Pirat keine Ahnung vom Piratentum und behandelt seine Crew mehr wie eine Selbsthilfegruppe. Stedes Aktionen wecken jedoch die Neugierde des gefürchteten Piraten Black Beard (Taika Waititi), der ihn und seine Leute unter seine Fittiche nimmt.

Im Trailer könnt ihr euch selbst einen ersten Eindruck machen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Viel ist über das reale Leben von Stede und Ed nicht bekannt. Our Flag Means Death interpretiert sie daher größtenteils neu und das absolut fabelhaft:

Piraten-Crews im 18. Jahrhundert waren eine der wenigen Orte, an denen Leute einfach nur sie selbst sein konnten. Auf Stedes Schiff finden sich ehemalige Sklaven, queere Persönlichkeiten und allerlei Leute, die nicht in das geregelte Leben nach Standardnorm zu der Zeit passen. Stede selbst hadert mit seinem schwachen Selbstwertgefühl. Und auch Black Beard hat mit so einigen persönlichen Problemen zu kämpfen.

An Bord der Revenge ist das aber alles Vergangenheit: Hier kann jeder sein, wer er (oder sie) ist und sein möchte. Stede macht aus seinem Schiff einen Safe Space . Einzig Black Beards rechter Hand Izzy schmeckt das nicht – er ist der Ursprung vieler Konflikte, aber auch vieler komischer Momente.

Wieso finde ich die Serie so gut? Eine kunterbunte Found Family hilft sich durch die Tücken des Piratenalltags, indem sie die Normen der geregelten Gesellschaft außer Kraft setzen. Stedes Unwissen und Eds Neugierde sorgen für ein gutes Maß an Situationskomik.

Die Serie hat alles, was für mich eine gute Story ausmacht: Humor, Liebe, Drama, Schwertkämpfe sowie einen absolut sympathischen Cast. Diese Kombination macht Our Flag Means Death zu einer der besten Serien, die ich seit Langem gesehen habe. Entsprechend kann ich sie euch nur wärmstens empfehlen.

Dem IMDB-Score von 7,8 kann ich mich natürlich nur anschließen.

Für wen lohnt sich Our Flag Means Death? Wenn ihr Piratengeschichten auf hoher See gut findet, seid ihr bei Our Flag Means Death richtig. Speziell, wer die ersten drei Fluch-der-Karibik-Filme gefeiert hat, wird mit der bunten Gruppe rund um Stede und Ed viel Spaß haben.

Auch möchte ich die Serie denjenigen ans Herz legen, die sich auf mehr Hauptcharakter-Duos wie in Good Omens freuen. Während Crowley und Aziraphel sich aber noch etwas zieren, kann ich euch für Our Flag Means Death jetzt schon sagen: Hier werden bereits in der ersten Staffel Nägel mit Köpfen gemacht.

Und zu guter Letzt wird jeder hier seinen Spaß haben, der Taika Waititis ganz besondere Marke Humor zu schätzen weiß. Our Flag Means Death ist ein toller Mix aus Waititis Serie What we do in the Shadows sowie den Filmen Thor: Tag der Entscheidung und Jojo Rabbit .

Wo kann ich Our Flag Means Death sehen? Bislang hat leider nur Staffel eins die deutschen Streaming-Meere erreicht. Hier sind eure aktuellen Möglichkeiten:

Streaming-Anbieter RTL+ bietet für sein Premium-Model eine 30-tägige Testphase an. Wenn ihr vor Ablauf dieser Testphase kündigt, entstehen für euch keine Kosten. Damit ist RTP+ Premium die aktuell beste Variante, um Our Flag Means Death legal sowie kostengünstig in Deutschland zu sehen. Prüft vor Abschluss eines Abos aber noch einmal das Kleingedruckte, für den Fall, dass sich etwas daran geändert hat.

Wer Bock auf noch mehr Piraten-Action hat, könnte wiederum mit Black Sails glücklich werden:

