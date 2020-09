Schwiegermutter schmeißt Twitch-Streamer raus, weil der ein „dämonisches Spiel“ zockt

Sea of Thieves ist ein Online-Multiplayer-Coop-Spiel in dem ihr einen Piraten verkörpert. Mit eurem Freibeuter schließt ihr euch mit anderen Seeräubern zusammen...

Auf den Artikel von Gamerant zu dieser Geschichte antwortete der Streamer noch mit folgender Aussage: „Obwohl ich mit meiner Schwiegermutter nicht einer Meinung bin, liebe ich sie immer noch sehr. Ich bin so dankbar für das, was sie für mich und meine Familie getan hat, indem sie uns während unseres Umzugs quer durchs Land eine Wohnung zur Verfügung gestellt hat.“

Wie kommt es zu dieser Aussage? Das kann wohl niemand so recht erklären. In Sea of Thieves geht es um Piraten und ihre teilweise fiesen Machenschaften, aber der Dämon spielt da höchstens eine untergeordnete Rolle. Mit schießwütigen Skeletten, die man bei Totenkopf-förmigen Wolken trifft, hat man schon zu tun. Es gehört zu den besten Piraten-MMOs.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Der Grund für den Rauswurf ist allerdings skurril: Der Streamer zeigte hauptsächlich Videos zu Sea of Thieves und genau mit diesem Spiel hatte seine Schwiegermutter ein Problem. Sie meinte, dass es ein „dämonisches Spiel“ sei und sie nicht wollen würde, dass es in ihrem Haus gespielt werde.

Der Twitch-Streamer „Hitbotc“ berichtet, dass er umziehen muss, weil ihn seine Schwiegermutter rausgeworfen hat. Sie meinte, dass er ein „dämonisches Spiel“ zocken würde und sie so etwas nicht in ihrem Haus haben möchte.

