Geheimnisvoller Sammler hat Skins auf Steam für 2 Millionen Euro – Doch Hacker nehmen seinen Schatz

Der deutsche Content-Creator ohnePixel ist dafür bekannt, sich in seinen Videos auf YouTube und in Twitch-Streams mit Skins in Counter-Strike: Global Offensive zu beschäftigen. Jetzt wies er in einem Post auf Twitter darauf hin, dass ein anonymer Steam-Account mit einigen der wertvollsten Tarnungen des Taktik-Shooters im Wert von über 2 Millionen US-Dollar gehackt wurde.

Was wurde gestohlen? Der deutsche Twitch-Streamer ohnePixel hat am gestrigen 21. Juni auf Twitter gepostet, dass der Steam-Account eines CS:GO-Skin-Sammlers gehackt wurde. Es ist jedoch nicht bekannt, wer hinter dem bestohlenen Account steckt, der unter dem Alias ‚HFB‘ bekannt ist.

Bei dem Hack sollen Skins des Taktik-Shooters im Wert von über 2 Millionen US-Dollar verkauft oder transferiert worden sein.

Laut Aussage von ohnePixel handelt es sich bei der Sammlung um eines der teuersten Inventare aller Zeiten. Es beinhaltet demnach einige als legendär geltende Tarnungen. Die folgenden Skins nennt ohnePixel als Beispiel für die gestohlenen Inhalte:

Souvenir Dragon Lores

no-star Karambit

#1 Blue Gem Karambit

Das #1 Blue-Gem-Karambits alleine ist laut Dexerto 1,2 Millionen Euro wert. Das zeigt, wie wertvoll Skins in CS:GO auch heute noch sind, was wohl unter anderem daran liegt, dass der E-Sport-Titel immer noch zu den 10 besten Free-to-Play-Shootern 2022 zählt.

Steam als Retter in der Not?

Was unternimmt Steam wegen des Hacks? Im Verlauf des Twitter-Threads verwies ohnePixel darauf, dass schätzungsweise die Hälfte der Skins schnell verkauft wurden und die andere Hälfte auf dem Account des Hackers liegt. Weiterhin bietet ohnePixel Steam an, den Kontakt zu HFB herzustellen, um die Lösung des Vorfalls zu beschleunigen.

Der Twitter-User @CrystalChrisYT wies in der Zwischenzeit darauf hin, dass der Steam-Support anscheinend die Personen manuell bannt, die einen der gestohlenen Inhalte gekauft haben.

Wie Twitter-Nutzer @zipelCS derweil in einem Tweet anmerkte, würden die gestohlenen Items wohl zusätzlich aus dem Inventar der Käufer verschwinden. Er spekuliert, dass Steam die Transaktionen rückgängig macht.

Nachfolgend seht ihr die Twitter-Threads von @ohnePixel, @CrystalChrisYT und @zipel:

Welchen Stellenwert haben Skins in CS:GO? In dem Taktik-Shooter legen viele Spieler und Sammler wie auch der Content-Creator ohnePixel einen hohen Wert auf Skins und sind bereit, hohe Summen für ihre Lieblingstarnungen auszugeben. Erst im April 2022 zeigte ein Spieler, wie gering die Chance auf seltene Inhalte ist, als er offenbarte, was in Loot-Boxen für 200.000 € enthalten war.

Doch während viele CS:GO-Spieler enttäuscht werden und keine seltenen Skins erhalten, wusste ausgerechnet einer der größten Streamer der Welt nicht, wie viel Glück er beim Öffnen der Loot-Boxen hatte, als er extrem seltene Waffentarnungen zog.

