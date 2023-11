Spieler bekommt auf einem Flug 8 Flaschen Schnaps geschenkt, weil er das richtige MMORPG spielt

Wie wird das diskutiert? Die Community von RuneScape ist dafür bekannt, ein ziemlich zynischer Haufen zu sein: Auf reddit vermutet man daher sofort, dass der Steward eigentlich einen Betrug in RuneScape plant und den Spieler wahrscheinlich mit dem Geschenk nur in Sicherheit wiegen will, um ihn später abzuzocken.

Der Spieler war verdutzt und wusste nicht so recht, was er davon halten sollte. Doch als er die Tüte öffnete, sah er 6 Flaschen Whiskey und 2 Flaschen Bourbon darin. Er sagte, es habe sich wie Weihnachten angefühlt.

Das erzählt der Spieler: Auf reddit meldet sich ein Spieler, der erzählt, er kam im Flugzeug gerade aus der Toilette und erkannte, dass einer der Flugbegleiter Old School RuneScape auf seinem Smartphone spielte. Er sprach ihn kurz darauf an und lobte das MMORPG, bevor er zurück auf seinen Platz ging.

Ein Spieler des MMORPGs Old School RuneScape hat auf einem Flug 8 Fläschchen Schnaps geschenkt bekommen, denn er hatte einen Flugbegleiter auf ein MMORPG angesprochen, das der gerade auf seinem Smartphone spielte. Für die Fans des MMORPGs ein Zeichen, was für eine spezielle Bindung „Old School RuneScape“ unter den Spieler schafft.

