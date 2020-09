Wunder-Grafikkarte RTX 3080 wird erst gefeiert, nun meckern Nutzer über Crashes

Auch andere haben Probleme. So schreibt User Vertanii, „Ich erlebe genau die gleichen Probleme mit meiner MSI Ventus 3x 3080. Die meisten Spiele stürzen innerhalb weniger Minuten ab, einige dauern etwas länger, aber letztendlich gibt’s bei allen CTD [Crash to Desktop].“

Seit Kurzem habe ich die RTX 3080 XC von EVGA und bei mehreren Titeln, darunter das hyperoptimierte Doom: Eternal, welches in meinem Mehrfach-Kampagnen-Durchlauf mit meiner GTX 1080 nie so viel Schluckauf hatte, Probleme und Abstürze erlebt. Dies ist nicht das erste neue GPU-Rodeo, aber bitte konzentriert euch darauf, bald einen stabileren Treiber zu veröffentlichen. Es macht keinen Spaß, Hardware aufzurüsten und die Fähigkeit zu verlieren, sie jemals wirklich zu nutzen.

Darum geht es: Die RTX 3080 von Nvidia wird in den Tests hochgelobt: Sie bietet eine deutlich höhere Leistung als die vorherige Generation und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nur um die Verfügbarkeit ist es schlecht bestellt: Fiese Käufer-Bots schnappen vielen die RTX 3080 weg – So kontert jetzt Nvidia

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. vier × 4 =

Insert

You are going to send email to