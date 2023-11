Im neusten Trailer zu RF Online Next zeigt Netmarble, dass sie mit dem Onlinerolle-Spiel Großes vorhat. Jedenfalls verspricht euch der Trailer jede Menge Action und wunderschöne Grafik.

Was ist das für ein Spiel? RF Online Next ist ein MMORPG, das 2024 erscheinen soll. Es wird die Fortsetzung des beliebten Spiel RF Online.

Ähnlich wie sein Vorgänger spielt dieses Sci-Fi-Abenteuer in einer Welt, in der Maschinen und Magie zusammen existieren.

Dabei beschränkt sich der Schauplatz von RF Online Next nicht mehr nur auf einen Planeten. Stattdessen erwartet euch ein großes Universum mit vielen Planeten, die ihr besuchen könnt, um euch an verschiedenen Planetenkriegen zu beteiligen.

Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Was zeigt der Trailer? Da es den Trailer aktuell nur auf Koreanisch zu sehen gibt (via YouTube), stehen alle Informationen hier unter Vorbehalt. Die Infos sind den automatisch erzeugten Untertiteln entnommen und können somit eventuell ein paar Fehler enthalten.

Sobald wir offiziellere Informationen haben, werden wir diese für euch hier bereitstellen.

Der Trailer gibt euch einen ersten Einblick in verschiedene Schauplätze des Spiels und die actionreichen Kämpfe, welche euch in RF Online Next erwarten.

Die verschiedenen Städte und Planeten, welche ihr besuchen könnt, fügen sich in das Sci-Fi-Setting ein. Zu sehen gibt es neben wild bewachsenen oder wüstenähnlichen Planeten auch eine Großstadt voll bunter Lichter, Fabrikgelände oder ein Gebäude, das einem prunkvollen Palast gleicht.

Es erwarten euch actionreiche Kämpfe in beeindruckender Grafik

Neben einigen spannenden Videosequenzen zeigt der Trailer, dass auch das Gameplay jede Menge Action bieten wird:

Schließt euch mit anderen Spielern zusammen, um die großen Weltbosse zu besiegen

Nutzt Bio-Anzüge, mit verschiedenen Eigenschaften je nach Typ und Charakteristik

Ruft riesige Roboter als eure Geheimwaffe im Kampf

Greift mit Schusswaffen, zwei Schwertern oder Schwert und Schild an

Vor allem aber zeigen die ersten Bilder aus dem Trailer, die ziemlich schöne Grafik von RF Online Next. Diese wird unterstrichen von einigen Effekten, welche aber das Geschehen nicht wirklich überladen.

Wann erscheint es? Geplant ist das Spiel fürr 2024. Ein genaues Release-Datum für RF Online Next gibt es noch nicht. Da sich das Spiel noch in einer recht frühen Entwicklungsphase befindet, können wir in nächster Zeit sicher noch mit mehr Informationen rechnen.

Jedoch soll es als PC- und Mobile-Spiel erscheinen und eine Crossplay-Funktion anbieten.

Was haltet ihr nach diesem ersten Eindruck von RF Online Next? Ist es ein MMORPG, welches ihr in Zukunft genauer beobachten wollt? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.

Ein wunderschönes MMORPG könnte bald in Europa erscheinen – Fans warten seit Jahren