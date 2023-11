Outcast 2 zeigt im neusten Trailer spannende Kämpfe, Spieler zeigen sich begeistert

Outcast – A New Beginning setzt nach über 20 Jahren das kultige Action-Abenteuer Outcast fort. In einem neuen Trailer wird einiges an Kampf-Gameplay und das Menü zur Waffenanpassung gezeigt.

Was ist das für ein Spiel? Outcast – A New Beginning ist ein Action-Abenteuer, welches für PC, PS5 und Xbox erscheint. Ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Dieser Nachfolger setzt zwanzig Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils an, der Planet Adelpha wird von einer Roboter-Armee ausgebeutet und seine Bewohner versklavt.

Ihr spielt als Cutter Slade, dessen Aufgabe es sein wird, das Ökosystem des Planeten und seiner Bewohner zu verstehen und zu pflegen. Wobei das Schicksal von Adelpha stark von euren Entscheidungen abhängt.

Auf eurer Reise schließt ihr euch ebenfalls dem Widerstand gegen die Invasoren an und versucht diese zu bekämpfen, um den Planeten und seiner Bewohner vor der Versklavung zu retten.

In einem neuen Trailer bekommt ihr jetzt mehr von dem Kampfsystem zu sehen, welches euch in Outcast 2 erwartet:

Was zeigt der Trailer? In diesem neuen Trailer zeigt Outcast 2 euch einiges von seinem Kampfsystem. Während wir im ersten Trailer nur erfuhren, dass wir in einem Shooter-ähnlichen Gameplay gegen die Invasoren kämpfen müssen, bekommen wir hier schon ein paar mehr Infos.

In eurem Kampf nutzt ihr zuallererst einmal eine Schusswaffe und euren Schild. Das Gameplay zeigt, wie ihr eure Gegner im Blick behalten müsst, denn diese können euch von allen Seiten angreifen. Und euer Jetpack zum Ausweichen zu nutzen, erweist sich manchmal von Vorteil.

Der Trailer zeigt auch, dass eure Waffe nicht gegen alle Gegner hilfreich ist und ihr diese teilweise anpassen müsst. Ihr bekommt einen kleinen Einblick in das Anpassungsmenü. Dieses bietet euch eine Menge verschiedener Module, die es zu verbinden gilt, um die passende Waffe für jeden Gegner zu bauen.

Außerdem werden ein paar hilfreiche Gadgets gezeigt, die euch zum Beispiel flächendeckende Angriffe ermöglichen oder eure Feinde in Stase versetzen. Euren Jetpack könnte ihr für beschleunigte Nahkampf-Angriffe nutzen oder, um Gegner in der Luft zu erreichen.

Das Kampfsystem sieht wirklich gut aus

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen (via YouTube) auf den neusten Trailer sind überwiegend positiv. Viele Spieler und alte Fans scheinen sich auf das neue Spiel zu freuen:

Elitekampfsocke schreibt: Das Kampfsystem sieht wirklich gut aus. Ich hoffe das wir bald ein Release Termin sehen. Kommt schon, ich will das Spiel endlich vorbestellen.

ninjadodovideos schreibt: Sieht gut aus. Fühlt sich an, als würde es wirklich den Ton des Originals einfangen. Ich hoffe, das Spiel erfüllt seine Versprechen.

connorm.anderton363 schreibt: Eines der wenigen Spiele, die in den nächsten Jahren erscheinen sollen, auf welches ich mich wirklich freue

Smoothi0815 schreibt: „Sieht spaßig aus. Allerdings fällt mir auf, dass die Gesichtsanimationen doch sehr hölzern wirken…. und die Sprüche während der Kämpfe erinnern mich etwas an Worms. Mal sehen, ob Cutter auch „fatality“ sagt, oder „stuuuupid“ wenn er nicht trifft. Aber ich freu mich drauf. Ich werde mir dafür extra eine PS5 holen.“

Von offizieller Seite heißt es in einigen Antworten auf die Kommentare, dass man hoffe, dass die Spieler Spaß an Outcast – A New Beginning haben, aber dass es schwer werde, alle Erwartungen zu erfüllen. Denn das Gefühl von Outcast 1 zu kopieren sei quasi nicht möglich.

Was haltet ihr von dem Gameplay, welches ihr bis jetzt von dem modernen Nachfolger zu sehen bekommt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

