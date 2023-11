Neues MMORPG, das an Marvel und DC erinnert, zeigt im Trailer actionreiches Gameplay

Das MMORPG, welches aktuell unter dem Namen Project XT läuft, ist unter einem noch recht jungem Entwicklerstudio in Südkorea in Entwicklung. Jetzt zeigt ein Trailer in fast zwei Minuten einiges an Gameplay und Charakteren.

Was ist das für ein Spiel? Project XT ist ein neues MMORPG von dem südkoreanischen Entwicklerstudio Black Storm, welches ausschließlich für den PC erscheinen soll. Viele Informationen haben wir noch nicht, da das Spiel sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.

Entwickelt wird Project XT in Unreal Engine 5 und spielt in einer postapokalyptischen Welt, nach dem Ende eines Weltkrieges. Um den Frieden zu wahren, wurde eine überstaatliche Regierung geschaffen.

Mit der Unterzeichnung des Friedensvertrages wurde ebenfalls eine Organisation ins Leben gerufen, um Konflikten vorzubeugen. Dieser Gruppe scheint ihr in Project XT anzugehören.

Der neuste Trailer gibt euch Einblick in die südkoreanisch angehauchte Welt und lässt euch einen Blick auf einige Charaktere werfen:

Was euch in Project XT erwartet:

Actionreiche Kämpfe in der Third-Person-Perspektive

Entwickler versprechen PvE und PvP Inhalte

Die Fähigkeiten der Spieler sollen wichtig sein

Ihr müsst selbst aktiv zielen und Attacken ausweichen

6 verschiedene Charaktere stehen zur Auswahl

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt in seinen nicht mal ganzen zwei Minuten eigentlich einiges an Gameplay und stellt dabei sogar drei der möglichen Charaktere etwas genauer vor. Jedenfalls bekommt ihr ein bisschen was von deren Kampfstil zu sehen.

Der Trailer beginnt in einer vom Krieg gezeichneten Stadt, welche sehr an die Großstädte in Südkorea erinnert. Zu sehen sind dabei überall Explosionen, Militärhubschrauber und Kämpfe auf den Straßen.

Der Trailer begleitet zu Anfang einen Mann, der durch dieses Getümmel rennt und die Türen eines Transporters aufreißt. Anscheinend hoffte er darin mehr zu finden als einen einsamen kleinen Teddybären. Denn bei dessen Anblick lässt er einen wütenden Schrei aus und stürzt sich danach in den Kampf.

Project XT verspricht euch im Trailer actionreiche Kämpfe

Danach zeigt der Trailer nicht mehr wirklich viel Story, aber eine Menge an Gameplay.

Besagter Mann kämpft mit seinen mächtigen Fäusten im Nahkampf und haut seine Gegner ganz schön zusammen. Zu ihm stößt ein kleines Mädchen, mit blauen Haaren und in süßen Pastellfarben gekleidet sowie eine ziemlich taff wirkende rothaarige Frau.

Auch ihre Kampfstile bekommt ihr zu sehen. Das Mädchen, welches mit einem Roboter auf ihren Rücken mächtige Schläge verteilt und die Frau, welche mit Schusswaffen aus dem Hintergrund Deckung gibt.

Sogar einen ersten Bosskampf, gegen einen vermeintlich bösen Wissenschaftler, bekommt ihr im Trailer zu sehen.

Insgesamt erinnert das Spiel mit seinem Setting, den ganzen Effekten, der Grafik und dem Gameplay der Charaktere an verschiedene Superhelden-Filme oder Spiele im Marvel- und DC-Universum.

Was genau ihr von Project XT noch erwarten könnt, wird dann wohl erst in Zukunft deutlich.

Was haltet ihr bis jetzt von dem neuen MMORPG aus Südkorea? Werdet ihr Project XT weiter verfolgen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.

