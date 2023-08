Outcast 2: Neuer Trailer zeigt die fantastische Welt von Adelpha, erinnert dabei stark an Anthem – Kommt für PC, PS5 und Xbox

THQ Nordic zeigt die liebevoll gestaltete Welt von Outcast 2 im neuen Trailer und übertrumpft damit nach über 20 Jahren schon einmal grafisch seinen kultigen Vorgänger. Trotz des hübschen Trailers besteht auch Sorge vor einer Enttäuschung.

Worum geht es im Trailer? Ihr bekommt einen Einblick in die Welt und die Aufgaben, die ihr hier übernehmen werdet. Eure Reise führt euch durch Wüstengebiete, Schneelandschaften, fantastische Wälder und selbst unter Wasser werdet ihr das Ökosystem dieser Welt entdecken.

Dabei spielt ihr Cutter Slade und düst mit einem Jetpack durch die verschiedenen Gebiete. Es geht darum zu verstehen, wie in Adelpha alles zusammenhängt und in Harmonie leben kann. Ihr lernt die Pflanzen und Lebewesen des Planeten kennen und versteht es, diese zu pflegen und das ganze System positiv zu beeinflussen.

Je mehr Entscheidungen ihr mit eurem eigenen Spielstil trefft, desto größer fällt der Einfluss auf die Welt und den Plot der Story aus. Dabei gestaltet ihr den Weg eurer Reise ganz individuell und in eurer eigenen Geschwindigkeit.

Doch auch Gefahren kommen in dieser sonst friedlichen Welt auf den Helden zu. Denn Adelpha wird von einer Roboter-Armee ausgebeutet und seine Bewohner versklavt. Auf eurer Reise unterstützt ihr den Widerstand und stellt euch mit den richtigen Strategien gegen die Invasoren.

Was begeistert am Trailer? Der Trailer überzeugt vor allem auf visueller Ebene. Viele Spieler in den Kommentaren (via YouTube) sind begeistert von den wunderschönen Gebieten und den liebevoll gestalteten Lebewesen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger von 1999 wird allerdings keine große Gameplay-Innovation erwartet. Die Funktion das Jetpack zu nutzen und durch die Welt zu düsen ist jedoch eine Erweiterung des alten Gameplays auf das sich die meisten jetzt schon freuen.

Welche Angst besteht? Die eigentliche Freude über den schick aussehenden Nachfolger des kultigen Spiels aus den späten 90ern wird vor allem in den Kommentaren von etwas Sorge getrübt. Schaut man in die Youtube-Kommentaren unter dem Trailer zeigt sich, dass einige Spieler sich durch den Trailer an Anthem erinnert fühlen, was für gespaltene Meinungen sorgt.

Anthem begeisterte zu Anfang mit seinem Look und der grafischen Stärke, doch im Nachhinein wurde dem Spiel viel Kritik ausgesprochen. Durch die Angst vor einer ähnlichen Enttäuschung scheinen sich die Erwartungen an Outcast 2 deswegen noch begrenzt zu halten.

Dass für Outcast 2 jedoch das alte Team aus Belgien, welches am ersten Teil gearbeitet hat, wieder zusammen kommt lässt viele darauf hoffen, dass sie erneut ein Spiel schaffen werden, das genauso begeistern kann wie schon einmal. Denn auch, wenn Outcast lange unbekannt blieb, hat es sich mit der Zeit zum Kultspiel entwickelt.

Wo erscheint es? Outcast 2 – A New Beginning erscheint für PC, PS5 und Xbox. Ein genaues Erscheinungsdatum ist noch nicht bekannt.

Wer von euch nicht warten möchte, kann sich im 2017 erschienen Remake des ersten Teils bereits mit Cutter Slade auf die Reise machen. Outcast – Second Contact findet ihr auf Steam für den PC.