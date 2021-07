Reicher Streamer versaut wichtigen Bosskampf in FF14, weil er sein Abo vergessen hat

Spieler, die aus Unachtsamkeit ihr Abo vergessen, sind zwar nicht darunter, aber wenn ihr nach 7 Spielertypen sucht, die es in FF14 zuhauf gibt, dann schaut euch doch diese Liste an.

Genau das ist passiert und daher ging der Bosskampf episch in die Binsen. Hätte Summit1g also gleich die 12,99 für ein Abo bezahlt und automatisch verlängert, wäre das alles nicht passiert.

Was war der Grund? Summit1g, der für seine Wutausbrüche und unangemessenen Äußerungen in Live-Streams berüchtigt ist, wollte schon zu einer ordentlichen Tirade ansetzen und lospoltern. Doch dann fiel ihm etwas Wichtiges ein, was er wohl vergessen hatte.

Was ist passiert? Summit1g und seine Gruppe war gerade dabei, den Boss Shiva zu bekämpfen. Sowohl der Streamer als auch sein Team waren gut dabei und dominierten den Kampf. Es war also ein wirklich epischer Moment und die Action auf dem Höhepunkt. Monster rannten über den Bildschirm, spektakuläre Effekte prasselten auf sie ein und der wunderbare Soundtrack des Spiels erzeugte die nötige Stimmung.

