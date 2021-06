Laut Rockstar kommen mit dem nächsten Update zu Red Dead Online neue Methoden ins Spiel, mit denen ihr auf wenig gesetzeskonforme Art und Weise Geld verdienen könnt. Offenbar könnt ihr dann Höfe überfallen. MeinMMO verrät euch, was bisher bekannt ist.

Was kommt mit dem nächsten Update? Die Infos von Rockstar sind leider nicht besonders detailliert, aber machen verraten schon einmal grob, was euch erwartet.

In der Ankündigung ist die Rede von neuen Möglichkeiten für Spieler, im freien Modus Geld zu “verdienen”. Dabei werden offenbar auch gewaltsame Aktionen Teil des Updates sein, wie es sich für Outlaws gehört.

Wann kann man mit dem Update rechnen? Bisher ist kein genaues Datum bekannt. In der Ankündigung ist die Rede von einem Frühsommer-Update. Womöglich müssen Spieler also nicht mehr so lange warten. Was bisher zum neuen Update bekannt ist, fassen wir hier für euch zusammen.

Bald können gesetzlose Cowboys Höfe unsicher machen.

Überfälle auf Höfe und Camps, kommt ein neuer Outlaw-Pass?

Das erwartet euch: Das Update soll “alle Arten von neuen illegalen Unternehmungen für diejenigen auftauchen, die bereit sind, sich auf eine bestimmte – moralisch flexible – Weise zu verhalten.”, wie der Entwickler auf seiner Website schreibt. (via rockstargames.com)

So soll es beispielsweise möglich sein, in allen 5 Staaten des freien Modus verschiedene Höfe und Camps zu überfallen.

Zusätzlich soll es weitere Möglichkeiten geben, sich anderweitig die Taschen vollzumachen.

Diese Aktivitäten sollen keine Vorabkosten für die Spieler mit sich bringen.

Außerdem ist die Rede von einer neuen Mitgliedschaft und Extra-Belohnungen. Es wird also wahrscheinlich einen neuen Outlaw-Pass geben. Der war in der Vergangenheit allerdings nicht sonderlich beliebt und es gab eine Menge Kritik.

Weitere Details gibt es noch nicht, Rockstar verspricht weitere Details in naher Zukunft vorzustellen. Erste Spielerreaktionen fallen gemischt aus.

Hauptsache neuer Content, aber bringt der genug Kohle?

So reagieren einige Spieler auf die Ankündigung: Im Subreddit von Red Dead Online reagieren die Spieler sehr unterschiedlich. Manche freuen sich einfach auf neue Inhalte. So schreibt ein Spieler: “Inhalt ist Inhalt, also bin ich wohl glücklich darüber. “Früher” Sommer klingt auch toll.” (via reddit.com)

Ein anderer scheint Zweifel daran zu haben, dass sich die Überfälle lohnen: “Ich kann es kaum erwarten, ein Haus für 46 Cent auszurauben.” (via reddit.com). Dabei dürfte es sich wohl um eine Anspielung darauf handeln, wie schwer es in RDO sein kann, Geld zu verdienen.

Insgesamt freuen sich die Spieler trotz aller Skepsis aber über die Ankündigung und sind gespannt, welche andere Methoden zum Geld verdienen noch ins Spiel kommen werden.

Was haltet ihr von den Infos zum Update? Freut ihr euch auf die Überfälle? Oder sind solche Inhalte für euch uninteressant? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.