Spieler verwalten dieses und beaufsichtigen die Gefangenen. Bei diesen handelt es sich um andere Spieler. Wird jemand für ein Verbrechen festgenommen, dann wandert er in diesen Knast und spielt auch richtig mit. Pro Monat, den Spieler im Gefängnis verbringen, vergeht eine Minute in Echtzeit.

Es finden immer wieder interessante Events statt, an denen die Spieler teilnehmen, darunter das Hüten von wertvollen Rindern, die Banditen dann stehlen wollen. Die Betreiber des Servers verteilen sogar Grundstücke, welche manche Spieler dann einnehmen dürfen. In die Häuser brechen dann andere ein, um sie auszurauben.

Was ist das für ein Server? Es handelt sich um den privaten Server „Wild West RP“ des inzwischen als Standalone-Spiel erhältlichen Red Dead Online, den ihr über dessen offizielle Website erreicht. Auf diesem üben die Spieler Rollenspiel aus, verkörpern also ihren Charakter richtig und wollen so eine lebendige Wild-West-Welt erschaffen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei + 9 =

Insert

You are going to send email to