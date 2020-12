Red Dead Online: Update ärgert Spieler – Kritik an „neuer“ Klasse und Battle Pass

Bei all dem Frust, der gerade die Community in Red Dead Online plagt, ist es womöglich aktuell besser, wenn man das gute alte Red Dead Redemption 2 nochmal im Single-Player-Modus durchzockt. Ein 65-jähriger Spieler macht quasi nichts anderes und hat Red Dead Redemption 2 schon 30-mal durchgespielt .

Viele User haben daher keine große Lust mehr, Zeit in das SPOiel zu investieren. Ein anderer User schrieb in einem zutreffenden Kommentar auf YouTube :

Das Ärgerlichste daran ist für mich, dass dies in einem großen Update nur ein kleiner Witz gewesen wäre, über den die Community lachen könnte und über den sich die Leute ironisch freuen würden. Es ist jedoch einer der wenigen echten Items in diesem Pass. Es ist buchstäblich eines der wenigen Items, in das die Entwickler wirklich Zeit investiert haben. Es ist lächerlich.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Solche „Furry-Belt-Buckles“ kommen bei einigen Fans nicht gut an und auf reddit gibt es viele Threads, die sich darüber aufregen. In einem Post auf Reddit wird offenbar, dass eine der Gürtelschnallen im Prinzip einen Khajiit aus ESO zeigt:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ärgert die Fans am neuen Outlaw Pass: Der 4. Outlaw Pass ist teurer als die drei vorigen Pässe. Der Preis von 40 Goldbarren (16 Euro) ist zwar identisch, aber man bekommt im Laufe des Passes nur insgesamt 30 Barren wieder raus. Früher konnte man die kompletten Kosten in Gold wieder reinholen.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Was ist das Problem mit dem Kopfgeldjäger? Die Klasse des Bounty Hunter gibt es bereits. Wer sich die Lizenz holt, kann auf diese Klasse zugreifen. Mit dem aktuellen Update gibt es jetzt eine zweite Lizenz, die „Prestigious Bounty Hunter License“. Darin sind 10 neue Stufen für den Kopfgeldjäger enthalten. Die kann man gegen 15 Goldbarren freischalten, was ungefähr 6 Euro entspricht.

Was hat sich in Red Dead Online jüngst getan? Seit dem 1. Dezember 2020 könnt ihr den Online-Modus von Red Dead Redemption 2 – Red Dead Online – für einen günstigen Betrag losgelöst vom Hauptspiel zocken.

Red Dead Online hat mit dem neuesten Update viele Fans verärgert. Denn das Update der Klasse des Bounty Hunters ist teurer und hat weniger Inhalt als die vorigen Klassen. Der Battle Pass ist ebenfalls teurer geworden und bietet weniger Inhalte. Lest hier auf MeinMMO, was die Fans gerade alles aufregt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 5 − 3 =

Insert

You are going to send email to