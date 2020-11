RDR 2: Irrer Brücken-Glitch katapultiert Spieler an unerreichbare Orte

Nutzer TurboTavia verglich den Ort außerhalb der Map, an dem er landete, mit einem Set aus Star Wars (via reddit ).

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Schließlich kommt ein Punkt in der Luft, an der die Katapultwirkung aufhört. Der Charakter bemerkt, dass es jetzt bergab geht, fuchtelt wild mit den Armen in der Luft, schreit und dreht sich dabei unkontrolliert um die eigene Achse.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So sieht das aus: Auf Twitter zeigt Emma Kent von Eurogamer, wie dieser Glitch in Action aussieht. Zunächst wirft sie ein Wurfmesser auf das Holzkonstrukt, das sofort zu wackeln beginnt. Ein weiteres Messer fliegt auf die Brücke.

Was passiert da? In der Story von Red Dead Redemption 2 spielt ihr Arthur Morgan, der auf der weitläufigen Map viele spannende Geschichten erlebt. Abseits dieser Missionen lädt die große Welt zum Erkunden ein. Gerade ist ein Brücken-Glitch das große Thema bei den Cowboys der Community. Der funktioniert im Online-Modus von RDR 2, der nun ein Standalone wird.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. acht + neun =

Insert

You are going to send email to