In Red Dead Redemption 2 kommt es immer mal wieder zu kuriosen Bugs und verrückten Situationen. So auch in einem Clip, in dem es ein Spieler schafft, sich selbst statt eines NPCs zu fesseln. Er erreichte hunderte Upvotes im reddit.

Was ist im Clip zu sehen? In dem 40 Sekunden langen Clip im reddit läuft der Spieler, der im reddit zzzenix heißt, geradewegs durch einen Kugelhagel hin zu einem NPC. Dabei handelt es sich um sein Kopfgeld, das er fesseln und entführen soll.

Doch während der Cowboy versucht sein Ziel zu fangen, passiert plötzlich etwas Seltsames. Die Seile schnüren sich nicht um den NPC, sondern um den Spieler selbst.

Dieser liegt plötzlich gefesselt am Boden, während um ihn herum die Kugeln zischen. Der NPC hingegen kauert weiter in der Ecke, als ob von zzzenix noch eine Gefahr ausginge. Doch der bleibt gefesselt. Zwar sieht man nicht, wie genau die Situation ausgeht, aber er wird sie wohl nicht überlebt haben.

Spieler im reddit feiern den Clip: Im dazugehörigen reddit-Thread erzählt zzzenix, dass der Bug auch bei weiteren Versuchen wieder aufgetreten sei und er deshalb das Kopfgeld nicht erfolgreich abschließen konnte.

Die anderen Nutzer hingegen feiern den Clip und untermalen die Situation mit lustigen Sprüchen:

shadeofnigh: „Dude, da hat er wohl die Reverse-Karte gegen dich eingesetzt“.

Cela2880: „Jedes Mal, wenn ich einen Bug sehe, denke ich: „Das muss der schlimmste Fehler aller Zeiten gewesen sein. Das ergibt keinen Sinn“. Dann habe ich das hier gesehen.

RjGoombes: „Neues legendäres Kopfgeld: Houdini.“

Aktuell steht der Clip auf Platz 5 der beliebtesten Threads im reddit (Stand 4. März 19:30 Uhr).

Bugs in Red Dead Redemption sind nicht selten

Was für Bugs gibt es sonst noch? Red Dead Redemption 2 ist ein riesiges Spiel und bietet zudem einen Online-Modus. Gerade dieser ist anscheinend für Fehler anfällig:

2-köpfige Skelette – Eine kuriose Angelegenheit

Wie schlägt sich der Online-Modus? Trotz der Bugs und Probleme nimmt der Online-Modus 2020 ordentlich Fahrt auf. Schon das Moonshiners-Update soll für ein Hoch bei den Spielern gesorgt haben.

Doch dieses Hoch wurde im Januar 2020 nochmal überboten. Laut dem Earnings Call von Take-Two sollen sich die Einnahmen vom 4. Quartal 2019 von Red Dead Online im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht haben.

Ein stolzer Wert, der auch unseren Autor Patrick Freese zu der Frage brachte, ob der Online-Modus von RDR2 mit dem von GTA V konkurrieren kann: