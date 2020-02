Der Online-Modus von Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, startete 2018 behäbig. Aber er hat jetzt Rekord-Spielerzahlen, laut Take Two. Das Spiel nahm Dezember 2019 an Fahrt auf, im Januar 2020 ging’s nochmal hoch. Einen Vergleich zu GTA Online will Take-Two aber nicht ziehen.

Wo wurde das gesagt? Take-Two hatte am Donnerstagnachmittag (US-Zeit) einen Earning Call und sprach mit Investoren über die Ergebnisse des Quartals, das am 31.12.2019 endete, sowie über die Aussichten für die Zukunft. Ein wichtiges Thema dort: „Red Dead Online.“

Beim Start lahmte Red Dead Online

Das war die Situation bei Red Dead Online: Red Dead Redemption 2 war als Singleplayer-Spiel der Mega-Hit 2018 auf PS4 und Xbox One. Es war aber schnell klar, dass für das Spiel keine weiteren Story- oder Offlineinhalte kommen würden.

Rockstar wollte nur Red Dead Online weiterentwickeln, so wie man vorher schon GTA 5 auslaufen ließ, um GTA Online mit Inhalten zu versorgen.

Der Multiplayer-Modus Red Dead Online erschien am 27. November 2018, bot aber nur wenige Inhalte. Der Online-Modus war noch in einer Beta und ziemlich buggy. Es hieß dann, der Modus solle mit der Zeit weiterentwickelt werden und an Fahrt aufnehmen.

2019 gab’s aber lange wenig Neuigkeiten zu Red Dead Online. Erst im September 2019 ging es mit einem großen Update so richtig los: das brachte die Rollen Händler, Sammler und Kopfgeldjäger zu Red Dead Online.

Das Moonshinters-Update brachte Spieler.

Moonshiners-Update treibt Spielerzahlen auf Rekord-Hoch

Das sagt Take-Two jetzt:

Red Dead Online hat im Dezember 2019, nach dem „Moonshiners-Update“ einen neuen Rekord bei Spielerzahlen erreicht. Es geht um die „gleichzeitig aktiven Spieler“

Dieser Rekord wurde im Januar 2020 noch einmal übertroffen

Wenn man das Digital-Bundle mit Red Dead Redemption 2 rausrechnet, hätten sich die Einnahmen im letzten Quartal bei Red Dead Online im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht

Take-Two erwähnt es nicht, aber diese Rekorde werden sicher auch daran liegen, dass Red Dead Redemption 2 seit Dezember 2019 auf Steam verfügbar ist. Offenbar hatten einige PC-Spieler einen Monat länger mit dem Kauf von Red Dead Redemption 2 gewartet, um es dann auf der beliebten Plattform von Valve zu spielen.

Red Dead Online nimmt Schwung auf, ist das große Motto.

Take-Two scheut Vergleich mit GTA Online

Wird Red Dead Online so abgehen wie GTA Online? Eine Frage der Analysten bei der Konferenz war es, ob Take-Two glaubt, dass Red Dead Online so ein Mega-Erfolg wie GTA Online wird und über sechs Jahre wachsen kann.

Take-Two antwortet auf diesen Vergleich aber vorsichtig. So tief gehe man nichts ins Detail.

Der CEO von Take-Two Strauss H. Zelnick sagte, man sei „unglaublich begeistert“ vom Schwung, den man jetzt bei Red Dead Online sehen könne und freue sich auf die Zukunft.

Doch auch bei GTA Online habe man den Erfolg nicht voraussehen können und auch bei Red Dead Online gehe das nicht:

„Wir haben keinen Weg, um zu wissen, wohin uns die Kunden führen. Was wir aber wissen, ist, dass wir eine Menge tolle Inhalte liefern müssen.“ Strauss H. Zelnick

Zelnick sagt, wenn man tollen Inhalt für die geliebten Spielemarken liefert, dann würden Kunden kommen, spielen und bei der Stange bleiben. Daher sei man „sehr optimistisch“, was die Zukunft von Red Dead Online angeht.