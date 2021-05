Auch wenn Red Dead Redemption 2 vor knapp 3 Jahren im Oktober 2018 erschienen ist, zählt es immer noch zu den grafisch hochwertigsten Spielen. Ein Video von Digital Dreams zeigt jetzt, was aus der Grafik immer noch rauszuholen ist.

Was zeigt das Video? Im Gameplay-Ausschnitt von Digital Dreams sieht man die aufgebohrte Grafik von Red Dead Redemption 2. Die Auflösung ist in 8K, zudem kommt Ray Tracing zum Einsatz. Das ist durch Grafik-Mod Beyond all Limits Raytracing Reshade möglich, die man ohne Ray Tracing auf Nexusmods finden kann (via nexusmods.com).

Die Ray-Tracing-Presets stellt der YouTuber über seinen Discord-Server bereit (via Discord.com). RDR2 selbst läuft auf Ultra-Settings und somit in den höchsten Einstellungen.

Für ein Spiel aus dem Jahr 2018 sieht Red Dead Redemption 2 immer noch verdammt gut aus. Nicht umsonst zählt es zu den beliebtesten Spielen, in denen Fots gemacht werden.

Die Grafik von RDR2 galt schon zuvor als eine der realistischsten und natürlichsten überhaupt. Das ging so weit, dass ein Fernsehsender Screenshots aus RDR 2 versehentlich als Natur-Foto präsentierte.

Mit den neuen technischen Möglichkeiten wirken Landschaften, Wetter und Belichtungseffekte noch realistischer, als sie es ohnehin schon waren:

Sieht fantastisch aus, braucht aber entsprechende Grafik-Power

Das braucht ihr für diese Grafik-Qualität: Der größte Faktor ist die Grafikkarte. Denn mit der Nvidia RTX 3090 kommt die aktuell stärkste Karte auf dem Markt zum Einsatz.

Dabei handelt es sich um das Flaggschiff der Nvidia-Ampere-Reihe und die teuerste Grafikkarte auf dem Markt. Sie kostet euch mindestens rund 1.500 Euro, gilt aber als die erste 8K-Grafikkarte auf dem Markt. Durch die aktuelle Situation rund um Corona muss man allerdings mit einem deutlich höheren Preis rechnen, wenn man sie überhaupt bekommt.

Selbst die deutlich günstigeren, aber immer noch begehrten Grafikkarten wie RTX 3080 und RX 6700 XT könnten sogar noch teurer werden, sind aber ohnehin nahezu überall ausverkauft. Man findet die meisten, neueren Grafikkarten nur noch zu überhöhten Preisen bei privaten Anbietern.

Denn allgemein sind die Preise für Grafikkarten durch den hohen Bedarf in die Höhe geschossen, während die Auslieferungen durch die Corona-Krise stark beeinträchtigt sind.

Noch hinzu kommt der Boom bei Cryptowährungen wie Bitcoin. Hier sorgt der Bedarf an Rechenleistung von Bitcoin-Schürfern beispielsweise für einen noch höheren Bedarf an Grafikkarten.

Daher sehen sich schon der Hersteller selbst zum Handeln gezwungen: Nvidia macht Mining deutlich schwerer, damit ihr bald eine Grafikkarte kaufen könnt. Aktuell ist jedoch noch kein Ende der Situation in Sicht.