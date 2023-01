Ihr habt uns verraten, ob ihr in MMORPGs lieber PvE oder PvP spielt – Das Ergebnis ist mehr als eindeutig

Wir haben euch über eure Content-Vorlieben in MMOs und MMORPGs gefragt. Hier ist, was ihr uns zu PvP und PvE erzählt habt.

In fast jedem großen MMORPG sind heutzutage sowohl PvE- als auch PvP-Inhalte aufzufinden. Die beiden Modi bieten den Fans sehr unterschiedliche Arten von Content an und sprechen daher oft auch unterschiedliche Zielgruppen an.

Wir wollten von euch in einer Umfrage wissen, ob ihr eher PvP- oder PvE-Fans seid und ihr habt uns zahlreich geantwortet.

So habt ihr abgestimmt: An der Umfrage haben insgesamt 3.215 Leserinnen und Leser teilgenommen. Jeder konnte dabei nur eine Stimme vergeben und die Wahl konnte nicht rückgängig gemacht werden.

Hier ist die Stimmenverteilung:

Überwiegend PvE und manchmal PvP – 44,23 % (1.422 Stimmen)

Nur PvE – 38,53 % (1.239 Stimmen)

Überwiegend PvP und manchmal PvE – 7,52 % (242 Stimmen)

Beides gleich häufig – 6,34 % (204 Stimmen)

Nur PvP – 3,36 % (108 Stimmen)

Die Umfrage ergibt, dass über 80 % von euch entweder gar kein PvP spielen oder bei dem Modus nur manchmal vorbeischauen. Die ausgeglichene Fraktion der Leserinnen und Leser, die beide Modi gleich viel spielen, liegt bei etwas über 6 % aller Befragten.

Bei den Fans des reinen PvP sieht es aber mit insgesamt 10,88 % eher dünn aus. Nur 3,36 % der Befragten spielen ausschließlich PvP und 7,52 % spielen überwiegend PvP, wobei sie manchmal auch PvE in den Mix reinwerfen.

Ist PvP in vielen MMORPGs einfach nicht gut?

Das habt ihr uns erzählt: In den Kommentaren unter der Umfrage habt ihr uns erzählt, warum ihr eher den einen oder den anderen Modus bevorzugt.

Manche dieser Gründe waren sehr simpel. PvE-Fans teilten mit, dass ihnen PvP schlicht nicht liegt und nicht wirklich ihr Bier ist. PvP ist ihnen zu hektisch und stressig, so dieser Teil der Befragten. Beim Zocken wollen sich die PvE-Fans lieber entspannen.

Ich bin reiner PVE Spieler und hab echt 0 Bock mich, wie in destiny 2 in PVP reingezwungen zu werden. Es ist einfach nicht meine Welt. MeinMMO-Leser Manu

Am liebsten in MMORPGs fast nur PvE Spiele, sehr selten mal PvP. Ist mir zu hektisch und zum Beispiel in WoW bin ich nicht so gut im PvP. MeinMMO-Leser Victor Frankenstein

Beim PvP gab es allerdings mehr Probleme als einfach nur Abneigung. Einerseits hattet ihr in den Kommentaren viel Positives über PvP zu sagen.

Es ist dynamischer, spannender Kontent, der gut für Nervenkitzel ist

Es ist eine Art von Content, die “sich selbst generiert” und weniger von Content-Nachschüben der Devs abhängig ist

Die großen Open-World-Konflikte zwischen Fraktionen sind eine Besonderheit

PvP wird für die Wirtschaft eines MMOs als wichtig gesehen

Allerdings ist die tatsächliche Umsetzung des PvPs in vielen MMOs doch eher dürftig. So wird PvP laut euren Kommentaren oft stiefmütterlich behandelt und der Modus leidet unter Bots, Betrügern und Griefern.

Hmm… Meine Rangfolge ist wohl irgendwie so: 1. Faires PvP (Arena, Battlegrounds, RTS, allgemein Spiele mit gutem MMR-System)

2. PvE mit Story (gerne Coop)

3. PvE mit (etwas) Grind …. 534. unfaires PvP (Lowlevel Ganking, Gankergruppen, die Ressourcensammler killen, und so weiter) […] MeinMMO-Leser T.M.P

[…] Für mich persönlich gehört PvE so wie PvP zu einem wirklich guten MMORPG dazu, jedoch landet PvP sehr schnell auf dem Abstellgleis oder wird nur für billigen Content genutzt, um Inhalte zu schaffen, wo keine sind. Unausgearbeitet implementiert, um davon abzulenken, dass es wenig Inhalte gibt und somit von vielen nach der ersten Berührung verhasst wird, weil sie nichts anderes als Gank kennenlernen. […] MeinMMO-Leser Steed

Auch wurde kommentiert, dass es eben das schlecht umgesetzte PvP, das für die generelle Abneigung gegenüber dem Modus verantwortlich ist. Die neuen Spieler werden durch ihre schlechte Erfahrung in Form von Ganking direkt abgeschreckt und wollen mit PvP danach nichts mehr zu tun haben.

Ihr hättet Lust auf ein faires und ausgeglichenes PvP, in dem Skill über den Sieg entscheidet. Doch das ist gerade in MMOs und MMORPGs mit verschiedenen Skillungen, Gear-Builds und Level-Progressions keine einfache Aufgabe.

Aber hättet ihr selbst Vorschläge, wie man das Problem fixen könnte? Kennt ihr richtig gute Beispiele von PvP in MMORPGs? Erzählt uns darüber in den Kommentaren.

