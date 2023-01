PvP oder PvE: Was spielt ihr lieber in MMORPGs?

Welche Art von Content ist euch in MMOs und MMORPGs am liebsten? Verratet uns in dieser Umfrage, ob ihr ein PvP- oder PvE-Spieler seid

MMOs leben davon, dass sie möglichst viele Spieler haben und um das zu erreichen, bieten sie ihren Fans verschiedene Arten von Content an. Normalerweise kann man diesen Content grob in zwei große Bereiche einteilen: PvP und PvE.

Das mögen Spieler an PvE: Unter PvE (Player versus Environment / Spieler gegen Umgebung) versteht man normalerweise den Content, in dem sich der Spieler alleine oder in einer Gruppe den Herausforderungen des Spiels steht.

Klassischerweise gehören dazu im Endgame Monsterjagd in der offenen Welt, Dungeons und Raids auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen und Ähnliches. Vor allem die oft bombastisch inszenierten Bosskämpfe sind aus vielen modernen MMORPGs nicht mehr wegzudenken.

Sie sorgen für epische Momente, wenn der Boss nach vielen Versuchen endlich liegt, und geben den Spielern ein starkes Gefühl von Kooperation und Zusammengehörigkeit als Team. Natürlich winkt am Ende auch dicker Loot in Form von cooler Ausrüstung oder schicken kosmetischen Items wie Mounts.

Das mögen Spieler an PvP: Beim PvP (Also Player versus Player) geht es hingegen darum, sich mit anderen Spielern zu messen. Dazu gehört alles, bei dem man sich mit anderen Leuten gegenseitig die Rübe einschlagen kann: Egal, ob in einer Arena, in der offenen Welt oder bei epischen Belagerungen und im Kampf um die Kontrolle über Gebiete.

Den Fans von PvP gefällt der kompetitive Ansatz und die Tatsache, dass man echte Menschen als Gegner hat. Eine Monster-KI kann in einem MMORPG noch so schlau sein, sie bietet nicht dieselbe Herausforderung wie ein erfahrener PvP-Spieler.

Uneingeschränktes PvP in der offenen Welt bietet außerdem Nervenkitzel, denn man weiß nie, was hinter dem nächsten Busch auf dich wartet. Man muss immer auf der Hut sein, denn Unvorsichtigkeit führt zum Tod.

So könnt ihr abstimmen: In dem Umfrage-Tool weiter unten könnt ihr uns verraten, ob ihr eher ein PvE- oder ein PvP-Spieler seid. Jeder kann nur ein Mal abstimmen und die Wahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Erzählt mal: Welche Inhalte bevorzugt ihr in MMOs? Spielt ihr PvP- und PvE-Inhalte gleich oft oder habt ihr eine starke Tendenz in eine bestimmte Richtung? Warum gefallen euch die Inhalte oder warum gefallen sie euch nicht? Ist es für euch ein Deal-Breaker, wenn in einem MMO PvP oder PvE völlig fehlt?

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen!

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2023