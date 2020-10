Das sagen Reaktionen auf Twitter: Eine Änderung eines so tief verankerten Features nach 25 Jahren kam natürlich nicht bei allen Spielern gut an. Unter den Tweets zu der News über die Änderung haben einige japanische Spieler ihre stark gemischten Meinungen zu dem Thema geäußert.

Warum wird O als Bestätigungstaste verwendet? Der Grund für diesen Unterschied in der Tastenbelegung ist kulturell verankert. In Japan wird X (Batsu) allgemein als das Zeichen für „Falsch“ verstanden, während O (Maru) für „Richtig“ steht.

Das war bei uns zwar schon (fast) immer der Fall, in der asiatischen Region wurde allerdings seit den Zeiten der PS1, also seit etwa 25 Jahren, der Kreis für die Bestätigung genutzt.

Was ist der aktuelle Stand? Für einige westliche Spieler mag eine der neuesten Ankündigungen von Sony etwas verwirrend klingen. Die Firma will im System-Menü auf der PS5 die X-Taste als die Standard-Taste für Bestätigung einführen.

