Gerade könnt ihr direkt bei Sony eine PS5 kaufen. Doch das Angebot gilt nur für bestimmte Personengruppen. MeinMMO erklärt, was ihr beachten müsst.

Die PS5-Konsole ist weiterhin stark begehrt und weiterhin kaum erhältlich. Gamer nutzen daher jede Möglichkeit, um eine PS5 zu kaufen. Zum aktuellen Zeitpunkt bekommt ihr wieder die Chance, direkt bei Sony eine PS5 zu kaufen.

Doch das Angebot gilt nicht für jeden User. MeinMMO erklärt euch, was es mit dem Angebot auf sich hat und was ihr beachten müsst

Ihr könnt direkt bei Sony eine PS5 kaufen, wenn ihr eingeladen seid

Was ist das für ein Angebot? Sony bietet euch heute, am 15. Dezember 2021, die Möglichkeit direkt eine PS5 über Sony zu erwerben. “PlayStation Direct” ist der direkte Vertriebsweg von PlayStation-Hardware über Sony selbst. Ihr kauft also direkt und habt keinen Zwischenhändler oder Verkäufer.

Gibt es einen Haken? Ihr könnt nur eine PS5 bei Sony kaufen, wenn ihr eine E-Mail mit einem personalisierten Link bekommen habt. Über diesen Link gelangt ihr dann in den Shop von Sony und könnt eine PS5 und das entsprechende Zubehör erwerben.

Schaut daher am besten direkt in euer E-Mail-Postfach und prüft, ob ihr einen Link zu Sony Direkt erhalten habt. Außerdem solltet ihr euch beeilen, da nicht sicher ist, wie lange Sony Konsolen vorrätig hat.

Wie lange läuft das Angebot? Sony hatte sich selbst dazu nicht geäußert, wie lange die Aktion dauert und wie lange ihr eine PS5 kaufen könnt. Bei der letzten Aktion Anfang Dezember konntet ihr bis 11:00 Uhr eine PS5 bei Sony direkt kaufen.

Sony selbst erklärt, dass es euch im Übrigen keinen Vorteil bringt, wenn ihr die Seite mit F5 ständig neu ladet: “Das erneute Laden der Seite und das Öffnen mehrerer Registerkarten mit der Warteschlangenseite hat keinen Einfluss auf deinen Platz in der Warteschlange. Diese Seite wird automatisch neu geladen.”

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

