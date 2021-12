Ihr könnt gerade direkt bei Sony eine PS5 kaufen, wenn ihr Glück habt

Aktuell könnt ihr direkt bei Sony im Store eine PS5 kaufen. Doch ihr müsst bei der Warteschlange Glück haben, dass ihr dran kommt. Auf diese Weise könnt ihr jedoch direkt bei Sony eine PS5 kaufen und spart euch Umwege über andere Anbieter und Verkäufer.

Weiterhin ist es schwierig, eine PS5 kaufen zu können. Das liegt unter anderem an fehlenden Bauteilen bei der Produktion. Denn viele Geräte brauchen bestimmte Bauteile, die jedoch durch die Corona-Pandemie nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen.

Nun gibt es jedoch einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn ihr könnt direkt bei Sony eine PS5 kaufen. Das funktioniert wie immer mit einer Warteschlange.

Was ist das für ein Angebot? Sony bietet euch heute, am 3. Dezember 2021, die Möglichkeit direkt eine PS5 über Sony zu erwerben. “PlayStation Direct” ist der direkte Vertriebsweg von PlayStation-Hardware über Sony selbst. Ihr kauft also direkt und habt keinen Zwischenhändler oder Verkäufer.

Wann startet das Angebot? Das Angebot ist vor wenigen Minuten gestartet und ihr könnt euch in der Warteschlange anstellen. Wie lange ihr braucht und ob ihr Erfolg haben werdet, können wir euch nicht verraten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass viele tausend Leute die Chance nutzen werden, direkt an eine PS5 zu kommen.

Wir von MeinMMO haben es gerade selbst ausprobiert und haben derzeit mehr als eine Stunde Wartezeit in der Schlange.

Das Angebot findet ihr direkt bei Sony auf PlayStation Direct.

Update, 3.12.2021 um 11:58 Uhr: Mittlerweile ist sowohl die PS5 als auch die Digital Edition im offiziellen Sony-Store wieder ausverkauft. Nach der Weiterleitung bekommt ihr den Hinweis, dass die Konsole bereits ausverkauft ist. Die Verkaufsaktion dauerte also gerade mal knapp 20 Minuten. Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei:

PS5 kaufen im Dezember 2021 – Passt ab sofort auf diese Händler auf

Sony selbst erklärt, dass es euch keinen Vorteil bringt, wenn ihr die Seite mit F5 ständig neu ladet: “Das erneute Laden der Seite und das Öffnen mehrerer Registerkarten mit der Warteschlangenseite hat keinen Einfluss auf deinen Platz in der Warteschlange. Diese Seite wird automatisch neu geladen.”

Woran merke ich, dass ich in der Warteschlange vorne bin? Laut Sony hört ihr einen lauten Signalton, wenn ihr an der Reihe seid. Ihr hab dann 10 Minuten, um euch auf die Verkaufsseite zu begeben. Solltet ihr also kurz nicht am Schreibtisch sitzen, dann habt ihr zumindest ein wenig Zeit.

Habt ihr bereits ein PS5 kaufen können oder hattet jetzt direkt bei Sony mehr Erfolg? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Konsolen sind weiterhin nur knapp verfügbar. Aktuell dürften Scalper und Bots, die etliche PS5-Konsolen kaufen, weiterhin ein großes Problem für ehrliche Kunden sein.