Neues Firmware-Update für die PS5 verfügbar – Was steckt in den 868 MB?

Sind euch irgendwelche konkreten Veränderungen nach dem neuesten Firmware-Update an eurer PS5 oder am DualSense-Controller aufgefallen? Wenn ja, lasst es uns und andere Leser von MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Nach der Installation der Firmware-Version 20.02-02.30 werdet ihr aufgefordert, den PS5-Controller per USB-Kabel an die Konsole anzuschließen, um die neue Gerätesoftware aufzuspielen.

Was hat es mit der neuen Firmware-Aktualisierung auf sich? Heute, am 9. Dezember 2020, hat Sony ein neues Systemsoftware-Update für die neue PlayStation 5 veröffentlicht.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. × zwei = vierzehn

Insert

You are going to send email to