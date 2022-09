PS5: Neues Firmware-Update bringt geheimes Feature, das die Trophäen-Jagd erleichtert

In einem neuen verrückten Spiel für 7 € auf Steam verkuppelt ihr jene Monster, die in Pacific Rim die Erde verwüsteten

Habt ihr noch keine PS5? Falls ihr euch noch keine PS5 habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Wie seht ihr das? Findet ihr es gut, dass man sich nun auch die geheimen Trophäen anzeigen lassen kann und zieht ihr gar selbst in Erwägung, diese neue Funktion aktiv für euch zu nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

In einem neuen verrückten Spiel für 7 € auf Steam verkuppelt ihr jene Monster, die in Pacific Rim die Erde verwüsteten

Insert

You are going to send email to