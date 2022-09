Mein liebstes Zubehör für die PS5 ist eine SSD-Festplatte und ihr solltet auch eine kaufen

Bereits seit der Markteinführung der PS5 im November 2020 gibt es eine Menge an mehr oder weniger nützlichen Gadgets für die begehrte Konsole. Hier könnt ihr nachlesen, warum das absolute must-have für MeinMMO-Redakteur Maximilian Dettenthaler eine Speichererweiterung für die PS5 ist – so unspektakulär das zunächst auch klingen mag.

Die Fülle an unterschiedlichsten Gadgets, Gaming Gears und Gimmicks für Sonys – nicht mehr allzu – neue Konsole ist riesig. Von offiziell lizenzierten Produkten wie der Ladestation für den DualSense, dem PULSE 3D-Headset oder farbigen Sideplates, über eine multifunktionale Ladestation, die noch dazu Konsolen-Ständer und Kühlung in einem ist, zu wirklich obskurem Zubehör, wie einem Shisha-Schlauchhalter für den DualSense-Controller – es gibt gefühlt kaum etwas, was es für die begehrte Konsole nicht gibt.

Dennoch ist mein allerliebstes Zubehör ganz schlicht und ergreifend eine externe SSD-Festplatte.

In diesem Artikel erkläre ich euch deshalb, warum dem so ist.

Die Speichererweiterung mit einer SSD ist absolut notwendig

Wie groß ist der Hauptspeicher der PS5? Sowohl die Disc Version, als auch die Digital Edition der Konsole verfügen ab Werk über eine integrierte SSD-Festplatte mit einer Kapazität von 825 GB. Zunächst mag das auch nach gar nicht so wenig klingen. Dennoch beträgt der tatsächliche Speicherplatz der Konsole allerdings nur in etwa 667,2 GB – also knapp 158 GB weniger als „versprochen“. Dieser Speicher wird für das Betriebssystem, die Firmware und gewisse Updates benötigt.

Wenn man dann noch bedenkt, dass gerade die großen Triple A-Games immer mehr Speicherkapazität erfordern, wird einem schnell klar, dass der Standardspeicher der Konsole höchstwahrscheinlich nicht lange reichen wird.

Besonders schwer fällt der kleine Speicher bei der Digital Edition der PS5 ins Gewicht. Denn hier müsst ihr alle Spiele herunterladen und könnt nicht auf eine Disc zurückgreifen.

Wie schnell ist der Speicher der PS5 randvoll? Ich selbst besitze das digitale Modell der Konsole und mit dem Download von Spielen wie

Final Fantasy 7 Remake (94,87 GB)

der PS5 Version von Ghost of Tsushima (61,43 GB)

Hitman 3 (67,08 GB)

oder Elden Ring (45,08 GB)

kann ich förmlich dabei zusehen, wie der Konsolenspeicher immer mehr schrumpft. Allein mit diesen vier Spielen ist beinahe mein halbes Speicherkontingent aufgebraucht.

Noch absurder wird es aber, wenn man sich die Top 3 der größten Spiele ansieht. So schafft man es mit lediglich den drei Games

Call of Duty: Black Ops Cold War (225,3 GB)

Marvel’s Avengers (184,1 GB)

Gran Turismo 7 (183,2 GB)

den Speicher der Konsole nahezu randlos vollzumachen. Spätestens jetzt müsste ich mir daher überlegen, welche Spiele ich wieder von meiner SSD schmeiße, wenn ich wieder neue installieren möchte. Und dann gibt es da ja auch noch PS Plus.

PS Plus ist ein weiterer Grund, warum eine SSD für die PS5 notwendig ist

Da es, wenn man PS Plus-Mitglied ist, jeden Monat außerdem drei bis vier neue Spiele für umsonst und einen riesigen Katalog an weiteren verfügbaren Games gibt, wird man sehr schnell eine Menge an Zeit dafür verwenden, frustriert den Konsolenspeicher zu sortieren bzw. auszumisten.

Deswegen: Holt euch unbedingt eine Speichererweiterung für eure Konsole.

SSDs sind nicht mehr so teuer wie früher und der Einbau ist einfach

Welche SSD kann ich für die PS5 empfehlen? Am meisten kann ich euch hierfür die WD_Black SN850 mit integriertem Kühlkörper empfehlen.

Diese SSD-Festplatte gibt es mit verschiedenen Speicherkapazitäten (500 GB, 1 TB, 2 TB) und momentan sogar im unschlagbaren Angebotspreis von 132,99 € statt 234,99 € für das 1-TB-Modell bei Media Markt und Saturn.

Und nicht nur ich bin Fan von dieser SSD: Auch der Chef-Architekt hinter der PS5 zeigt sich von der SSD begeistert.

Muss man was beim Kauf beachten? Solltet ihr lieber eine andere SSD kaufen, dann solltet ihr dringend beachten, dass die SSD bereits einen Kühlkörper hat. Ihr könnt so einen Kühlkörper zwar nachrüsten, das ist aber aufwändig. Außerdem spart ihr nur bedingt Geld.

Natürlich ist das immer noch eine Stange Geld, aber dennoch muss man sagen, dass es gute externe SSDs mit ausreichend Speicher mittlerweile schon sehr viel billiger zu kaufen gibt, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war.

Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, welchen manche PS5-Nutzer wohl noch vor dem Kauf einer Speichererweiterung abgehalten hat: Als das ersehnte Update, welches die Speichererweiterung für die PS5 endlich ermöglichte, im Sommer des letztens Jahres kam, konnte man in den sozialen Medien von einigen Usern lesen, die abgeschreckt waren, ihre Konsole für den Einbau der externen SSD erst einmal „aufschrauben“ zu müssen.

Wie kompliziert ist der Einbau einer SSD in die PS5? Sicherlich ist ein Slot-System wie bei der Xbox Series X praktischer und komfortabler. Aber dennoch kann ich euch versichern, dass der Einbau auch bei der PS5 nicht schwer ist. Sony hatte bereits selbst erklärt, was ihr beim Einbau einer SSD in eure PS5 beachten müsst.

Außerdem gibt es genügend gute YouTube-Videos, die den Einbau der Speichererweiterung langsam und gründlich erklären, sodass ihr wirklich keine Sorge haben braucht, dass ihr etwas an eurer teuren Konsole oder der SSD kaputt macht.

Abschließend bleibt mir also nur noch einmal zu sagen: ja, der Kauf einer zusätzlichen SSD-Festplatte ist gewissermaßen mit ein wenig Aufwand verbunden und eine Investition; aber eine, die sich meiner Meinung nach definitiv lohnt und den Genuss des Komforts der schnellen Konsole somit erst wirklich ermöglicht.

Ihr könnt endlich euren PS5-Speicher erweitern – Das solltet ihr wissen