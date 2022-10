Ihr könnt jetzt bei PlayStation Direct eine PS5 kaufen

Ashes of Creation: Das Wichtigste zu dem MMORPG in 49 Sekunden

New World zeigt in großartigem Trailer neue Waffe, auf die viele seit einem Jahr gewartet haben

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Wie erhöhe ich meine Chancen für den Kauf einer PS5? Meldet euch am besten jetzt schon mal mit eurem Account auf der Homepage von PlayStation an. Solltet ihr Glück haben und auf die Seite kommen, geht somit im Idealfall auch eure Bestellung schneller durch.

Am heutigen Dienstag, dem 25.10.2022 könnt ihr eine PS5 bei Sonys eigenem Store PlayStation Direct bestellen. In der Vergangenheit wurden vor den Verkäufen häufig Einladungen für PSN-Mitglieder versendet. Dies ist heute nicht der Fall. Dementsprechend ist der heutige Drop für alle offen.

