JETZT PS5 Drop bei Otto – Ihr müsst schnell sein

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

CoD Warzone zeigt endlich mehr von der neuen Map in Season 4 – Trailer und Bilder zu Fortune’s Keep

Keine PS5 bekommen? Falls ihr keine PS5 bekommen habt, dann schaut am besten in unserem Ticker vorbei. Hier halten wir euch tagesaktuell auf dem Laufenden und erklären euch, wie ihr am besten an eine PS5 kommt und zeigen euch Drops rund um die begehrte Konsole.

Die Bundles gefallen euch nicht? Weitere Bundles könnten im Laufe des Vormittags folgen. Eine absolute Garantie können wir euch dafür nicht geben, da wir keinen Einblick in die Daten des Shops haben. Für eine bessere Übersicht könnt ihr auch direkt auf der Hauptseite von Otto schauen und euch die Seite als Lesezeichen speichern. Hier findet ihr alle PS5-Bundles und Angebote bei Otto direkt in der Übersicht.

Insert

You are going to send email to